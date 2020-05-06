6 травня всі православні віряни вшановують пам’ять Святого Георгія Побідоносця. Слов’янська назва свята — Юріїв день.

Святий Юрій є одним із найбільш шанованих та відомих постатей серед християн. На іконах його зображають величним воїном, який списом пронизує змія, сидячи верхом на білому коні. Ця картина символізує перемогу весни над зимою, святого над дияволом, добра над злом.

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Іменини 6 травня святкують Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій.

Прикмети на 6 травня:

Тепла погода – літо буде раннім;

Якщо у цей день падає дощ, то сезон буде врожайним;

Сильний вітер та похмура погода, то така погода затримається на тривалий час;

Птахи літають високо у небі, то незабаром буде потепління;

Багато хрущів, то літо буде сонячним та малохмарним.

Що не можна робити 6 травня:

Лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки;

Займатись садівництвом і важкою фізичною працею;

Плакати на світанку;

Виходити з дому без необхідності;

Відмовляти у допомозі тим, хто цього просить.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.