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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 6 травня, місячний день

У середу, 6 травня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 15 місячний день.

Сприятливий час для творчої та інтелектуальної діяльності. Також це гарний час для розкриття таємниць і знаходження загублених речей.

Невдалий період для ремонтів і занять важливими справами, що вимагають особливої концентрації уваги.

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У 15 місячний день астрологи рекомендують звільнятися від зв’язків і справ, які розпорошують сили.

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