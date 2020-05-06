День ангела Юрія: привітання в картинках

Згідно з православним церковним календарем 6 травня вшановують пам’ять святого Юрія, або Георгія Побідоносця – захисника і покровителя всіх стражденних, а також домашніх тварин. З цього дня починалися активні польові роботи.

У цей день особливо шанували пастухів – їх вважали головними помічниками святого Юрія, пригощали смачними стравами, дарували подарунки, гроші.

Крім того, був звичай, щоб пішов дощ на поле, потрібно було облити водою пастуха.

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День ангела Юрія – це вшанування святого покровителя, ім’я якого носить людина. Красиві привітання з Днем ангела Юрія потішать власників цього імені, тому шостого травня не забудьте привітати знайомих іменинників. Для цього Факти ICTV підготували привітання в картинках з Днем Юрія.

День Юрія

Привітання з Днем Юрія

З Днем ангела Юрія

День Юрія – привітання в картинках

З Днем ангела Юрія – привітання

В Україні свята діляться на державні та неофіційні, які не є вихідними днями. Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.