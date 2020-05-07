Відеогра Fortnite оголосила про проведення другого онлайн-концерту за участі Ділона Френсіса, Стіва Аокі та deadmau5.

Попередній такий захід зібрав 12,3 млн гравців в одному місці.

Як запевняють розробники, Вечірка по-королівськи відбудеться на новій карті гри.

Fortnite – шутер від першої особи, в якому потрібно перемогти всіх твоїх суперників. Але на новій карті зброя заборонена.

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Автори пропонують позмагатися у віртуальних перегонах на човнах і пройти повітряну смугу перешкод.

Віртуальні танці розпочнуться 8 травня, о 4.00 за Києвом. Для участі у заході потрібно встановити гру та створити собі ігровий профіль.

Як писали Факти ICTV, релізи багатьох відеоігор відсунули, через що новинок найближчим часом буде значно менше.

Джерело: Fortnite