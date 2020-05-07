Якого числа День вишиванки 2020: дата

День вишиванки – досить молоде свято, яке відзначають в Україні з 2006 року у третій четвер травня – для збереження традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Дата Дня вишиванки у 2020 році припадає на 21 травня.

Ідею акції Всесвітній день вишиванки запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Історія ж самої вишиванки сягає незапам’ятних часів. Ще давньогрецький історик Геродот згадував про елементи вишивки на одязі скіфів, які жили на землях України у VIII столітті до н. е., а знаменитий арабський мандрівник X століття Ібн-Фадлан писав про русів, які носили вишитий одяг.

Вишивка протягом багатьох століть була у повсякденному одязі українців і сприймалася як оберіг. Вважалося, що орнамент захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб.

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Сьогодні ж вона стала обов’язковим атрибутом Дня вишиванки. Цього року через карантин не буде таких яскравих масових акцій на вулицях, як зазвичай, проте ніхто не забороняє вдома вбратися у вишиванки усім членам родини.

Факти ICTV розповідали, як правильно обрати вишиванку, що символізують її кольори та візерунки.