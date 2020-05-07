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Факти / Lifestyle

Сонце, грози і +18: якою буде погода на вихідні (КАРТА)

У суботу, 9 травня, невеликі дощі з грозами очікуються на заході країни, а також у Сумській, Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Найтепліше буде на Закарпатті – вдень стовпчик термометра підніметься до +19 до +21, а на північному сході України температура не перевищуватиме +13.

У всіх областях, окрім заходних регіонів, небо буде хмарним з проясненнями.

У Києві дощити не буде, вночі 7-9, а вдень 15-17 вище нуля.

Погода на вихідні в Україні, 9 і 10 травня 2020

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У неділю, 10 травня, на всій території України встановиться сонячна погода, хоча місцями можливі опади.

На заході та в центрі температура прогріється до +22, однак вночі буде не так тепло – подекуди стовпчик термометра опуститься до +4.

У південних областях +19, на півночі та сході +17.

У столиці сухо та сонячно, вночі від +7 до +9, вдень 20-20 градусів тепла.

Погода на вихідні в Україні, 9 і 10 травня 2020

Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

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