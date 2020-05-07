День вишиванки 2020: як вибрати сорочку та що означають візерунки та кольори

До дня вишиванки 2020 залишилося зовсім мало часу, і вже пора подумати про вбрання – підготувати або ж придбати традиційну вишиту сорочку. Але як вибрати вишиванку для себе?
Купуючи сорочку, варто звертати увагу на фасон і стиль, а також на візерунки і кольори вишивки, адже кожен з них має свою символіку. У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили розповісти, що означають візерунки і кольори на українській національній сорочці.
Для прикрашання сорочок українці традиційно використовували рослинні мотиви. Що ж означають основні рослинні візерунки на українських вишиванках?
- Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі.
- Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.
- Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.
- Виноград символізує красу і сімейні цінності.
- Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.
- Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.
- Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.
- Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.
- Хміль символізує юність, розвиток і любов.
- Соняшник – символ сонця, тепла і блага.
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Крім того, на вишиванках часто зображували птахів. Що ж означають ці вишивки?
- Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.
- Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.
- Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.
- Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.
- Ластівка символізує добрі вісті.
Також популярним мотивом були геометричні символи. Що вони означають?
- Квадрат символізує досконалість і порядок.
- Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.
- Ромб – символ родючості.
- Спіраль – циклічність часу.
- Хрест – захист від зла.
Також на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.
- Сонце і вода означають життя.
- Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.
- Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.
Значення мають і кольори візерунків. Що ж означають основні колористичні рішення на вишиванках?
- Білий – невинність, непорочність і чистота.
- Чорний – родюча земля.
- Червоний – радість і любов.
- Жовтий – багатство і достаток.
- Зелений – молодість і краса.
- Блакитний – очищення, чистота.
- Синій – потужний оберіг і очищення.
Нагадаємо, раніше ми писали про значення найпопулярніших узорів на вишиванці.