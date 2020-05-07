День вишиванки 2020: як вибрати сорочку та що означають візерунки та кольори

До дня вишиванки 2020 залишилося зовсім мало часу, і вже пора подумати про вбрання – підготувати або ж придбати традиційну вишиту сорочку. Але як вибрати вишиванку для себе?

Купуючи сорочку, варто звертати увагу на фасон і стиль, а також на візерунки і кольори вишивки, адже кожен з них має свою символіку. У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили розповісти, що означають візерунки і кольори на українській національній сорочці.

Для прикрашання сорочок українці традиційно використовували рослинні мотиви. Що ж означають основні рослинні візерунки на українських вишиванках?

Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі.

– найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі. Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.

– другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації. Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.

– в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток. Виноград символізує красу і сімейні цінності.

символізує красу і сімейні цінності. Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.

– сонячний символ, означає вічне оновлення. Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.

– символ дівочої краси, чистоти та невинності. Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.

– сильний оберіг, який захищає від зла. Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.

зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження. Хміль символізує юність, розвиток і любов.

символізує юність, розвиток і любов. Соняшник – символ сонця, тепла і блага.

Читайте: Перший QR-код нації. Як зашифрувати в вишиванці своє ім’я та прізвище (ТЕСТ)

Крім того, на вишиванках часто зображували птахів. Що ж означають ці вишивки?

Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.

– символ пошуку любові. Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.

означає тривалість роду. Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.

– птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі. Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.

– символ молодої сім’ї. Ластівка символізує добрі вісті.

Також популярним мотивом були геометричні символи. Що вони означають?

Квадрат символізує досконалість і порядок.

символізує досконалість і порядок. Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.

– сильний оберіг, означає Святу Трійцю. Ромб – символ родючості.

– символ родючості. Спіраль – циклічність часу.

– циклічність часу. Хрест – захист від зла.

Також на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.

Сонце і вода означають життя.

означають життя. Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.

– безперервність життя, родючість. Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.

Значення мають і кольори візерунків. Що ж означають основні колористичні рішення на вишиванках?

Білий – невинність, непорочність і чистота.

– невинність, непорочність і чистота. Чорний – родюча земля.

– родюча земля. Червоний – радість і любов.

– радість і любов. Жовтий – багатство і достаток.

– багатство і достаток. Зелений – молодість і краса.

– молодість і краса. Блакитний – очищення, чистота.

– очищення, чистота. Синій – потужний оберіг і очищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про значення найпопулярніших узорів на вишиванці.