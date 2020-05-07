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Факти / Lifestyle

Як вибрати вишиванку і що означають візерунки та кольори на сорочках

До дня вишиванки 2020 залишилося зовсім мало часу, і вже пора подумати про вбрання – підготувати або ж придбати традиційну вишиту сорочку. Але як вибрати вишиванку для себе?

Купуючи сорочку, варто звертати увагу на фасон і стиль, а також на візерунки і кольори вишивки, адже кожен з них має свою символіку. У зв’язку з цим Факти ICTV вирішили розповісти, що означають візерунки і кольори на українській національній сорочці.

Для прикрашання сорочок українці традиційно використовували рослинні мотиви. Що ж означають основні рослинні візерунки на українських вишиванках?

День вишиванки 2020: як вибрати сорочку та що означають візерунки та кольори

  • Берегиня – найпопулярніший орнамент. Квітуче дерево у вазоні – символ життя, взаємозв’язку і циклічності всього в світі.
  • Калина – другий за популярністю візерунок. Яскраво-червоні плоди символізують тривалість роду, відродження української нації.
  • Дуб – в українській культурі символізує чоловічу силу, витримку, прагнення і розвиток.
  • Виноград символізує красу і сімейні цінності.
  • Ружа – сонячний символ, означає вічне оновлення.
  • Лілія – символ дівочої краси, чистоти та невинності.
  • Мак – сильний оберіг, який захищає від зла.
  • Мальви зображувалися у вигляді замкнутого вінка, символізує переродження.
  • Хміль символізує юність, розвиток і любов.
  • Соняшник – символ сонця, тепла і блага.

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Крім того, на вишиванках часто зображували птахів. Що ж означають ці вишивки?

  • Соловей або зозуля без пари – символ пошуку любові.
  • Соловей або зозуля на гілці калини означає тривалість роду.
  • Павичі – птиці молодят, символізують сімейні цінності і щастя в шлюбі.
  • Пара голубів або соколів – символ молодої сім’ї.
  • Ластівка символізує добрі вісті.

День вишиванки 2020: як вибрати сорочку та що означають візерунки та кольори

Також популярним мотивом були геометричні символи. Що вони означають?

  • Квадрат символізує досконалість і порядок.
  • Трикутник – сильний оберіг, означає Святу Трійцю.
  • Ромб – символ родючості.
  • Спіраль – циклічність часу.
  • Хрест – захист від зла.

Також на вишиванках трапляються космічні та природні символи, цікаві значення мають їхні поєднання.

  • Сонце і вода означають життя.
  • Земля, сонце і вода – безперервність життя, родючість.
  • Зірки – це гармонія і впорядкованість світу.

Значення мають і кольори візерунків. Що ж означають основні колористичні рішення на вишиванках?

  • Білий – невинність, непорочність і чистота.
  • Чорний – родюча земля.
  • Червоний – радість і любов.
  • Жовтий – багатство і достаток.
  • Зелений – молодість і краса.
  • Блакитний – очищення, чистота.
  • Синій – потужний оберіг і очищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про значення найпопулярніших узорів на вишиванці.

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