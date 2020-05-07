PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 7 травня

7 травня – Міжнародний день радіо. Це свято відзначається щорічно з 1945 року.

Цей день вважається професійним святом різних галузей зв’язку та радіожурналістів.

У народі – це день Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес.

Іменини 7 травня відзначають: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети на 7 травня:

  • Багато комарів в цей день – хороший знак. Урожай вівса багатим буде.
  • Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте.
  • Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.
  • Промені сонця темніють – до грози.

Що не можна робити 7 травня:

  • З’ясовувати стосунки на роботі і вдома;
  • Приймати в цей день важливих рішень.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка