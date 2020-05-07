7 травня – Міжнародний день радіо. Це свято відзначається щорічно з 1945 року.

Цей день вважається професійним святом різних галузей зв’язку та радіожурналістів.

У народі – це день Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес.

Іменини 7 травня відзначають: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій.

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Народні прикмети на 7 травня:

Багато комарів в цей день – хороший знак. Урожай вівса багатим буде.

Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекайте.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Що не можна робити 7 травня:

З’ясовувати стосунки на роботі і вдома;

Приймати в цей день важливих рішень.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.