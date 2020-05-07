PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 7 травня, місячний день

У четвер, 7 травня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 16 місячний день.

Це час для прийняття найважливіших і відповідальних рішень. У 16 місячний день можна сміливо починати нові справи і розробляти бізнес-плани.

Велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням. У четвер вдаватимуться усі справи, проте необхідно вірити у власні сили.

Читайте: Місячний календар стрижок на травень 2020 – рекомендації та застереження

В цей день будуть успішними переговори. Сприятливий час для занять спортом і розумовою діяльністю.

Факти ICTV також підготували календар магнітних бур на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка