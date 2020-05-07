У четвер, 7 травня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 16 місячний день.

Це час для прийняття найважливіших і відповідальних рішень. У 16 місячний день можна сміливо починати нові справи і розробляти бізнес-плани.

Велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням. У четвер вдаватимуться усі справи, проте необхідно вірити у власні сили.

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В цей день будуть успішними переговори. Сприятливий час для занять спортом і розумовою діяльністю.

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