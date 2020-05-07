День ангела Олексія - привітання у СМС

День ангела Олексія відзначають 7 травня.
Зі старослов’янської це ім’я перекладається як Божа людина, а з давньогрецької – той, що оберігає.
Ім’я Олексій протягом всього життя захищає свого власника від проблем та злої долі.
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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Олексія.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Олексій, тебе вітаєм,
Із Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Олексій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
У Олексія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
З Днем ангела тебе, Олексій,
В житті ніколи не хворій!
Зі святом хорошим вітаю
І від себе тобі я бажаю:
У сім’ї – розуміння, тепла і любові,
Щоб юності полум’я не гасло у крові.
Хочу від серця побажать,
В житті була лиш благодать!
Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.