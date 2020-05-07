PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

З Днем ангела Олексія: привітання в листівках та СМС

День ангела Олексія відзначають 7 травня.

Зі старослов’янської це ім’я перекладається як Божа людина, а з давньогрецької – той, що оберігає.

Ім’я Олексій протягом всього життя захищає свого власника від проблем та злої долі.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Олексія.

День ангела Олексія - привітання у СМС

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Олексій, тебе вітаєм,
Із Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

День ангела Олексія - привітання у СМС

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Олексій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!

День ангела Олексія - привітання у СМС

***

У Олексія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

День ангела Олексія - привітання у СМС

***

З Днем ангела тебе, Олексій,
В житті ніколи не хворій!
Зі святом хорошим вітаю
І від себе тобі я бажаю:
У сім’ї – розуміння, тепла і любові,
Щоб юності полум’я не гасло у крові.
Хочу від серця побажать,
В житті була лиш благодать!

День ангела Олексія - привітання у СМС

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх