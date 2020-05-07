День ангела Олексія - привітання у СМС

День ангела Олексія відзначають 7 травня.

Зі старослов’янської це ім’я перекладається як Божа людина, а з давньогрецької – той, що оберігає.

Ім’я Олексій протягом всього життя захищає свого власника від проблем та злої долі.

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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Олексія.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Олексій, тебе вітаєм,

Із Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Олексій, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

У Олексія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ніколи не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

І від себе тобі я бажаю:

У сім’ї – розуміння, тепла і любові,

Щоб юності полум’я не гасло у крові.

Хочу від серця побажать,

В житті була лиш благодать!

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.