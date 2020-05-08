Зміни клімату в Україні 2020 - чим загрожує та чого очікувати українцям

Відсутність опадів взимку, посушлива весна та рясні травневі зливи. Останніми роками погода в Україні та світі стає все більш непередбачуваною. Але що ж з цього є збігом, який можна списати на невдалий рік, а що – наслідок реальних кліматичних змін, які вже на порозі?

Контрасти погоди 2020

Цього тижня в Україні сталися дві непересічні події, пов’язані із кліматом. 6 травня Львів, частину Карпат та курортне Славське несподівано накрило снігом. Синоптики оголосили штормове попередження третього рівня небезпеки із загрозою сходження лавин.

В той же час, на Миколаївщині, двома днями раніше, навпаки було тепло і сонячно настільки, що на Тилігульському лимані з’явилися рожеві фламінго – теплолюбиві птахи, що гніздяться на півдні Іспанії та Франції, а також на сонячному італійському острові Сардинія.

— Фламінго, до речі, в Україні не вперше. В Приазов’ї їх вже спостерігали. Це є однозначним свідченням глобального потепління, якщо такі види починають з’являтися північніше. Цікаво, як скоро у наших широтах побачимо папуг? В західній Європі вони вже стали частиною міської фауни. Цього року поставлено рекорд – вперше живий папуга вижив взимку у Норвегії. Ще декілька років тому це було б неможливо, – дивується біолог за освітою та керівник Національного антарктичного центру Євген Дикий.

Що ж до снігу на Львівщині, пояснює експерт, – це свічення переміщень кліматичних поясів, внаслідок чого опади, що не випали взимку, перемістилися на травень. Ця тенденція спостерігається декілька років поспіль. Тож рясні дощі, що тривають увесь цей тиждень, закономірні, хоча навіть вони не допоможуть остаточно вирішити проблему посухи у країні.

Зима і початок весни цього року побили одразу декілька температурних рекордів. З січня до березня, вперше за 140 років спостережень, температура перевищила середнє значення аж на 6,4 С°. Опадів при цьому було критично мало, через що річки почали міліти, висушувалися озера.

— Ми бачимо критично низький рівень Дніпра та інших річок. Багато колодязів повністю попересихали. Мов сухий папір спалахнули ліси. Палили ж траву і до цього року, але таких катастрофічних наслідків не було. Цієї ж весни пересушений ґрунт, пересушені ліси спалахнули, – обурюється Дикий.

Ще однією ознакою зміни клімату є стійка безвітряна погода, що встановилася після пилової бурі та утримувала над столицею гар від пожеж.

— Все це – один ланцюг подій. Наприклад, тумани минулої осені теж зумовлені зупинкою повітряних мас. Зростає так звана антициклональна погода, у повітрі накопичується велика кількість забруднюючих та шкідливих речовин, – пояснює представник Міжурядової групи експертів зі змін клімату (IPCC) Світлана Краковська.

А що у регіонах? Чи може кліматично Україна стати схожою на Грецію?

Регіоном, де вже звикли до щорічних природних катаклізмів, залишається Закарпаття. Минулого тижня тут пронісся буревій, що зруйнував промислові теплиці на Виноградівщині – район, де такі парники майже у кожному господарстві, то ж частково був втрачений вражай.

Минулого року ці ж села затоплювало зливами декілька разів. Причиною цього називають вирубку лісів, що активно ведеться у регіоні. Саме дерева найбільше стримують вологу від дощів, які кліматологи вже називають аномальними.

— Опади випадають нерівномірно. Наприклад, улітку минулого року в Одесі були потужні зливи, тоді як у Черкасах дощу не було три місяці. Виникає ситуація, коли в одному місті випадає за кілька годин одна-дві місячних норми опадів. Сто літрів води на квадратний метр. Неймовірна кількість та нам щастить, що поки це частіше трапляється у сільській місцевості, а не у столиці, – коментує завідувач відділу синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

У центральних регіонах України та Поліссі торік вперше спостерігали ще одне незвичне явище – Тропічні ночі, під час яких нічна температура у червні п’ять днів поспіль сягала 20 С°. До кінця століття цей показник може ще збільшитися, тоді наш клімат може стати майже середземноморським, як у Греції.

— Зміни середньої за рік температури на 0.1 градуса – це подовження тривалості теплового періоду на один день. Якщо температура може зрости на три градуси до кінця століття, то це – 30 днів, один місяць. Чи можете собі уявити літо, що стане більшим на місяць? – каже Балабух.

Причиною таких радикальних і швидких змін є процеси глобального потепління. Середньорічна температура в Україні підвищилася на 2 С°, що вчені називають так званою червоною лінією, після перетину якої зміни вже будуть незворотними і до них треба буде адаптуватися. Але люди, все ж, можуть зробити дещо для пом’якшення змін.

Наприклад, садити великі площі лісів, що поглинають двоокис вуглецю СО2, який розігріває планету. Ще одним способом боротьби є скорочення вжитку м’яса, адже саме тваринні господарства є одними з лідерів з викиду СО2. Зелена енергетика і відхід від традиційних нафти та газу допоможуть найбільше. Але і впроваджувати їх треба якнайшвидше.

— Викиди парникових газів зростають з року в рік і поки вони продовжуватимуть збільшуватися, ми будемо спостерігати підвищення температури – як в океані, так і на суші, і, що найгірше, – в Арктиці. Коронавірус трохи призупинив їх, але коли виробництво повернеться до звичних показників, все стане як було, – коментує Євген Дикий.

Проте, є і добрі новини для України. У випадку потепління аграрії на півдні зможуть збирати урожай двічі за один сезон. Однак, це можливо лише за умови належного крапельного поливу і посадки сортів, що адаптовані до надмірно високих температур.

— Ще декілька років тому така культура як кукурудза у нас визрівала не кожного року – елементарно не вистачало тепла. Зараз такої проблеми взагалі немає. Минулого року Україна отримала рекордний урожай кукурудзи – 35 млн, – дивується керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Закордонний досвід і прогнози для світу

Зміни клімату нині відчули далеко не всюди у світі. Тому Міжурядова група з питань змін клімату при ООН намагається прорахувати перспективи і зробити прогнози майбутніх загроз для різних країн.

Невтішні вони, наприклад, для Нідерландів – країни, частина якої знаходиться нижче рівня моря. За 100 років більшість територій може бути затоплена. То ж голанці вже зараз намагаються адаптуватися до майбутніх проблем.

— У Нідерландах будують дамби, але стратегія країни зараз направлена не на захист від великої води, а на її відведення. Наприклад, у країні є спеціальні території, які так би мовити не шкода затопити. Там немає стратегічних об’єктів, тож саме туди планують спрямувати воду під час затоплення. Однак, загрозу бачать не стільки у піднятті рівня моря, скільки у надмірних зливах, – пояснює науковий співробітник з питань зміни клімату норвезького Університету Ставангера Вероніка Будовська.

У світі вже зараз відбуваються кліматичні перебудови й до кінця цього тисячоліття вони торкнуться усіх. Наприклад, у Перській Затоці, за останніми розрахунками, згодом можуть спостерігатися тропічні циклони, яких там ніколи не було. На півдні Європи екстремальні літні температури у 45 – 47С° у майбутньому можуть триматися понад 20 днів. Біля Норвегії, за деякими розрахунками, може змінити свій хід тепла течія Гольфстрім.

— Ця течія створює у прибережних зонах, таких як, наприклад, Берген та Ставангер, помірний клімат, але впливає вона й на температурні показники всієї країни. Тож без неї Норвегія може стати немов Антарктика. На щастя, це поки лише прогноз, – коментує Будовська.

Людство пройшло критичний поріг і тепер кліматичні зміни будуть незворотними – стверджують експерти. Легше буде тим країнам, що вже зараз починають до них адаптуватися і зроблять це як якнайкраще.

Катерина Павловська