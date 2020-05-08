Травневі свята 2020: чим замінити шашлик

Карантин вносить корективи у відпочинок на травневих вихідних. Через заборону відвідувати лісопаркові і прибережні зони багато українців не зможуть у цьому році традиційно приготувати шашлик на природі. Але улюблене багатьма м’ясо на багатті можна замінити іншими, не менш смачними м’ясними стравами. Чим замінити шашлик на травневі свята?

Факти ICTV вивчили кухні народів світу і підібрали цікаві рецепти м’ясних страв з різних країн для кожного виду м’яса, які ідеально замінять шашлик на травневі свята.

Яловичина по-італійськи

Це смачна томлена на сковороді яловичина у винно-овочевому соусі.

Інгредієнти:

4 стейки з яловичини товщиною 3-4 см

2-3 ст. л. борошна

1 цибулина

1 морквина

2 стебла селери

3 зубчики часнику

250 г томатів

200 мл білого вина

500 мл яловичого бульйону

3 ст. л. оливкової олії

100 г вершкового масла

1 лимон

петрушка

сіль

перець

Приготування:

Готові яловичі стейки солимо і перчимо з обох боків, обвалюємо у борошні і смажимо у маслі й оливковій олії. Кожну сторону обсмажуємо до рум’яної скоринки (приблизно 4-5 хвилин). Потім перекладаємо м’ясо у глибоку сковорідку.

Нарізаємо цибулю, моркву, селеру кубиками, подрібнюємо часник. Обсмажуємо їх на оливковій олії до золотистої скоринки і перекладаємо до м’яса. Туди ж додаємо порізані томати.

Заливаємо м’ясо і овочі білим вином, ставимо на вогонь, даємо закипіти і готуємо близько 5 хвилин. Вливаємо бульйон і знову доводимо до кипіння. Додаємо спеції і зелень за смаком. Тушкуємо яловичину на дрібному вогні до 2 годин.

Поки м’ясо томиться, готуємо приправу Гремолата. Для цього треба петрушка, сік лимона і часник. Подрібнюємо петрушку, додаємо порізаний зубчик часнику і лимонний сік.

Після приготування м’яса доповнюємо його приправою.

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Свинина по-тайськи

Це смачна пікантна страва зі свинини і спецій, приготовлена на сковороді.

Інгредієнти:

750 г свинини

60 мл соєвого соусу

2 ст. л. меду

3 зубчики часнику

1 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. імбиру

2 ч. л. соусу Шрірача

петрушка

цибуля

сіль

перець

Приготування:

Спочатку готуємо маринад. Для цього змішуємо мед, соєвий соус, імбир, дрібно порізаний часник і соус Шрірача.

Порізану на шматочки по 2 см свинину перекладаємо в маринад і залишаємо на 20 хвилин.

Дістаємо свинину і обсмажуємо на рослинній олії по 5 хвилин з кожного боку. Під час готування потрібно полити свинину маринадом.

Тушкуємо м’ясо на середньому вогні до повної готовності. Перед подачею на стіл посипаємо його зеленню.

Курка по-мексиканськи

М’яка курка з овочами, приготована на сковороді.

Інгредієнти:

500 г курки

2 морквини

1 цибулина

400 г кукурудзи

2 ст. л. томатної пасти

1 болгарський перець

2 ст. л. оливкової олії

кріп

сіль

перець

Приготування:

Миємо курку і ріжемо великими шматочками. Подрібнюємо овочі – моркву, цибулю, болгарський перець.

Розігріваємо на сковорідці оливкову олію, викладаємо туди овочі і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо до овочів курку і смажимо біля 10 хвилин.

Відкриваємо консервовану кукурудзу, зливаємо рідину і висипаємо на сковорідку. Розмішуємо з водою томатну пасту і заливаємо м’ясо з овочами.

Додаємо зелень, сіль, перець і тушкуємо 30-40 хвилин.

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