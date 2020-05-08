День матері у 2020 році відзначають 10 травня. Це ще один привід сказати найдорожчій людині, як ви її любите і цінуєте.
Навіть якщо у вас немає можливості дарувати подарунки – просто обійміть або зателефонуйте їй. Адже як добре, коли мама є…
Для тих, хто ще не визначився з подарунком, ми підібрали у мережі кілька варіантів, які за бажання можна зробити самому.
Не бійтеся бути банальними – для мами не важливі розміри і дорожнеча подарунка.
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Серед смачних подарунків ми рекомендуємо придивитися до букету з пряників, подарункового набору шоколаду або чаю для мами.
Хочете, щоб ваш подарунок був завжди з мамою, подаруйте ніжний браслет із золота чи срібла зі словом Мама або добірку рамок із вашими сімейними фотографіями.
Якщо у вашої мами прекрасне почуття гумору, вона напевно оцінить подарунок у вигляді футболки з написом Супермама або маски для сну з принтом Мама відпочиває :-).
А варіант з боксом підійде, якщо вам важко зупинити свій вибір на чомусь одному. Кожна приємна дрібниця в такому наборі – чашка, капці, шкарпетки, рушник, шоколад, кулінарна книга, косметика тощо – нагадування мамі, що ви завжди поруч.
Які ще є свята у травні, дивіться на Фактах ICTV у календарі неофіційних свят в Україні на 2020 рік.