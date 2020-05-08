Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки

Вишиванка – це не лише частинка українських цінностей, традицій і культури, а й модний світовий тренд.

16 травня в Україні відзначають День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Якщо у вас досі немає національного вбрання, то під час карантину чудова нагода вибрати для себе вишиванку в онлайн-магазині.

Жіночі вишиванки

Птаха – український бренд дизайнерського етно-одягу. Ціна виробів коливається від 990 грн до 1690 грн. Також у наявності є вишиті сукні.































Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий

Вишиванки Вільні люди































Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий

Два кольори – ціни на вишиванки чорного та білого кольору коштують 2,3 тис. грн.











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Чоловічі вишиванки



















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Вишиванки Вільні люди



























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Дитячі вишиванки

В онлайн-магазині Калина є дитячі вишиванки для дівчаток хлопчиків



































Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 9 фотографий

UkrGlamour – магазин з дитячими вишиванками, де сорочки для дівчаток хлопчиків































Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий

Раніше ми писали як правильно обрати вишиванку, що символізують її кольори та візерунки.