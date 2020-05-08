Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки

Вишиванка – це не лише частинка українських цінностей, традицій і культури, а й модний світовий тренд.
16 травня в Україні відзначають День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.
Якщо у вас досі немає національного вбрання, то під час карантину чудова нагода вибрати для себе вишиванку в онлайн-магазині.
Жіночі вишиванки
- Птаха – український бренд дизайнерського етно-одягу. Ціна виробів коливається від 990 грн до 1690 грн. Також у наявності є вишиті сукні.
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий
- Вишиванки Вільні люди – цінова категорія коливається від 1,7 тис. до 2,4 тис. грн.
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий
- Два кольори – ціни на вишиванки чорного та білого кольору коштують 2,3 тис. грн.
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Чоловічі вишиванки
- Бренд Анна Марчук – у наявності є не тільки чоловічі вишиванки, а й жіночі. Також у колекції є аксесуари та взуття у етно-стилі. Вишиванки коштують від 2 до 5 тис. грн.
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- Вишиванки Вільні люди – коштують 1 680 грн.
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- Калина – магазин вишиванок вартістю 1259 грн.
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Дитячі вишиванки
- В онлайн-магазині Калина є дитячі вишиванки для дівчаток (320 – 600 грн) та хлопчиків (450 – 650 грн).
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 9 фотографий
- UkrGlamour – магазин з дитячими вишиванками, де сорочки для дівчаток коштують від 500 до 900 грн, а для хлопчиків від 300 до 600 грн.
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий
Раніше ми писали як правильно обрати вишиванку, що символізують її кольори та візерунки.