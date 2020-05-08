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Факти / Lifestyle

Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни

Вишиванка – це не лише частинка українських цінностей, традицій і культури, а й модний світовий тренд.

16 травня в Україні відзначають День вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Якщо у вас досі немає національного вбрання, то під час карантину чудова нагода вибрати для себе вишиванку в онлайн-магазині.

Жіночі вишиванки

  • Птаха – український бренд дизайнерського етно-одягу. Ціна виробів коливається від 990 грн до 1690 грн. Також у наявності є вишиті сукні. 
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  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий
  • Вишиванки Вільні люди – цінова категорія коливається від 1,7 тис. до 2,4 тис. грн.
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  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий
  • Два кольори – ціни на вишиванки чорного та білого кольору коштують 2,3 тис. грн.
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  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
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Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 3 фотографии

Чоловічі вишиванки

  • Бренд Анна Марчук – у наявності є не тільки чоловічі вишиванки, а й жіночі. Також у колекції є аксесуари та взуття у етно-стилі. Вишиванки коштують від 2 до 5 тис. грн.
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Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 5 фотографий
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Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 7 фотографий
  • Калина – магазин вишиванок вартістю 1259 грн.
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Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 7 фотографий

Читайте: Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера

Дитячі вишиванки

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  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
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  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 9 фотографий
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
  • Де купити вишиванку онлайн - ціни на чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки
Для чоловіків, жінок та дітей: де купити вишиванку онлайн і ціни / 8 фотографий

Раніше ми писали як правильно обрати вишиванку, що символізують її кольори та візерунки.

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