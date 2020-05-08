Гороскоп на тиждень, з 11 до 17 травня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 11 до 17 травня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Увесь тиждень відзначений стаціонарністю планет – Венери, Сатурна та Юпітера, а до кінця тижня всі три переходять у фазу ретроградності. Зупинка перед новим етапом у багатьох сферах. Може здаватися, ніби все відбувається у сповільненій зйомці. Виникають обставини, за яких немає можливості просунутися вперед, особливо в соціальних питаннях.

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Протягом тижня виникає необхідність звертатися до давніх партнерів, аналізувати і виправляти помилки у справах та взаєминах. У ці дні відбувається повернення до незавершеного або забутого. І тільки закінчивши ці справи, можна отримати можливості для розвитку. Корисними будуть стосунки з людьми, з якими зв’язок встановлений давно. Також ви зустрічаєтеся з людьми, з якими колись були стосунки. Виникає бажання відновити ці зв’язки.

Гороскоп для Овнів

Опинитеся в ситуаціях, в яких доведеться працювати одразу на кілька напрямів. Це може спровокувати метання, який шлях обрати. Ваш настрій може коливатися між оптимізмом і депресією. Однак найбільш ефективна самостійна діяльність. Посилюється фантазія, майже вся ваша активність буде направлена у внутрішній світ. Для творчих людей дуже продуктивний період. Гарний час для того, аби розкрити в собі приховані таланти, ефективна робота або навчання у сфері психології.

Гороскоп для Тельців

У цей період можете відчувати складнощі у взаєминах, особливо з протилежною статтю. Проблеми виникають через почуття власності або через страх стати залежним від іншої людини. Затримки в фінансових справах, на роботі виникає низка питань, які ви не можете вирішити, як би не старалися. До кінця тижня ситуація проясниться, можливо, вам допоможе мудрий колега, старший родич або старий знайомий. Почуття надійності стає для вас дуже важливим, і за підтримки давніх партнерів, ви це знаходите.

Гороскоп для Близнюків

У вас можуть з’явитися секрети, не виникає бажання ділитися думками та ідеями в цей період. Ваша діяльність буде конфіденційною, можливий збір інформації та контакти з людьми з вашого минулого. Відомості, які ви отримаєте, можуть містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише вам. На перший план вийдуть ваша інтуїція, підсвідомість і мрії. У цей час ви можете також знайти інформацію, яку раніше від вас приховували. В пам’яті можуть з’являтися давні події, які не дають вам спокою, турбують вашу совість. Може виникнути необхідність повернутися в ті місця, де були дуже давно.

Гороскоп для Раків

Ви відчуваєте визволення від обставин, які вас стримували, а також від хвилюючих ситуацій. Легше вирішуються сімейні та професійні питання, з’являється можливість вільного вибору. Ви схильні до ностальгії, згадування про минулі любовні взаємини. Можуть бути болючі спогади, через що проводите наодинці із собою багато часу. У цей період можливе повторення помилок минулого, через які необхідно виправляти і коригувати плани. Можливо, відновлення старих стосунків, завдяки яким ви знаходите додаткові ресурси.

Гороскоп для Левів

Ви відчуваєте прийдешні зміни, зараз дуже важливим є обмін досвідом – ви вчитеся в інших та навчаєте їх. Головне, намагайтеся не перебільшувати свою значущість, безумовно, зараз ви – мозок, рушійна сила колективу, але незамінних немає. Ви володієте потужною енергією, зовнішні обставини змушують зупинитися, зробити паузу. Через що з’являється бажання хоч щось робити в усіх напрямах одночасно. В результаті чого складно зосередитися на одній справі та виконувати її якісно. Можливе відновлення старих дружніх взаємин, а також виникає необхідність розбиратися у тих питаннях, які вас не надихатимуть.

Гороскоп для Дів

Зараз ви можете реально оцінити свої можливості і зрозуміти перспективи, використовуючи свій життєвий досвід і поради старших родичів і партнерів. Ви здатні творчо вирішувати проблеми та успішно прогнозувати розвиток подій. Ви дотримуєтесь суворих моральних засад, що допомагає заручитися підтримкою людей старшого покоління. Організаторський талант і далекоглядність дозволяють значно просунутися в кар’єрі, поліпшити свою репутацію. Ви зможете зробити помітний внесок у розвиток будь-якого спільного проекту, якщо активно будете використовувати інтернет.

Гороскоп для Терезів

Вам необхідний особистий простір, але інші люди та обставини перешкоджають, через що можуть виникати конфлікти. Це важкий період для шлюбу. Крім того, можливе відновлення колишніх особистих або ділових контактів з іноземцями. Можуть виникнути ситуації, пов’язані з повторним шлюбом або юридичними питаннями. Можливо, ви переглянете свої релігійні погляди або позбудетеся переконань, які перешкоджають вашому розвитку.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період затримуються виплати. Ви часто відчуваєте напруження, вам доводиться щось долати, за щось боротися. Ви можете бути втягнуті в фінансові проблеми, свої та чужі. Вирішуючи їх, зможете отримати цінний досвід, навіть якщо доведеться зазнати втрат. Основне завдання на найближчі дні – навчитися легко відпускати старе та безперспективне. Хоча це може бути важно – минуле викликає гнів та обурення, виникають переживання, болісні спогади. Душевні переживання викликає втрачене кохання.

Гороскоп для Стрільців

Для вас настає важливий період змін, ви отримуєте новий досвід, створюєте фундамент майбутніх успіхів. Найефективніше співробітництво з давніми, перевіреними партнерами. Хороший період для примирення, усунення конфліктів, відновлення взаємин. Зараз можна порозумітися і знайти відповіді на багато запитань, спілкуючись зі старими знайомими. Слушна нагода для перегляду договорів, внесення змін в проекти, переговорів. Намагайтеся вибірково ставитися до інформації, аналізуйте, ви знайдете підказки, відкоригуєте свої цілі та прискорите процес їх реалізації.

Гороскоп для Козерогів

Акцентуються питання професійної сфери життя. Можливий початок роботи з тими людьми, з якими в минулому вас пов’язували певні зобов’язання. Співпраця з колишніми колегами приносить матеріальне задоволення. Якщо ви шукаєте роботу, спробуйте поговорити з колишніми колегами, напевно, це буде результативно. Сприятливий період для поліпшення умов праці, переобладнання виробництва. Можете розчаруватися в особистих стосунках, але ви відчуєте себе впевненіше, коли зрозумієте причинно-наслідковий зв’язок та отримаєте відповіді на запитання – чому і, головне, для чого.

Гороскоп для Водоліїв

Можливе відновлення колишніх любовних взаємин, або ж ви відчуєте гостру необхідність сказати колишньому партнеру все те, що не було сказане раніше. Ви зможете поставити крапку у стосунках, які давно себе вичерпали. А можливо, ви зважитеся на відновлення старих особистих або ділових взаємин. Особливого значення набуває фінансовий бік життя, зокрема, джерела доходів, які не афішувалися. Краще, щоб діяльність була пов’язана з дотриманням колишніх пріоритетів, давнього досвіду, а вже завдяки цьому ви зможете виробити нові методи і знайти сприятливі перспективи.

Гороскоп для Риб

Ви можете легко керувати іншими, але спочатку маєте навчитися керувати собою, своїм внутрішнім світом. Ви відчуваєте потребу витрачати свою психічну енергію, але складно визначитися, куди саме, бо розпорошуєтеся на все та одразу. У цей період ви можете потрапити в незручну ситуацію, випадково відкрити не ті двері чи мимоволі дізнатися, що за ними ховається. В уяві постають спогади з раннього дитинства. Ви відчуєте гармонію, якщо побуваєте там, де пройшли ваші ранні роки.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.