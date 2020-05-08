Травневі свята 2020: як приготувати смачний шашлик вдома

Через карантин на травневі свята 2020 українцям доведеться відмовитися від традиційного походу на природу і розпалювання багать. Але обмеження – не привід не посмакувати шашликом. Улюблену м’ясну страву можна приготувати й іншими способами. Як приготуватися смачний шашлик вдома?
Факти ICTV зібрали різні способи приготування шашлику з традиційного набору продуктів. Підготовка м’яса та маринування будуть проходити за однією технікою, а обсмажування – за різними: на електрогрилі, у духовці, на сковорідці та на мангалі.
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Як приготувати шашлик на електрогрилі
Інгредієнти:
- 1 кг свинини
- 3 цибулини
- 1 ст. л. приправи для шашлику
- 4 ст. л. оцту
- 8 ст. л. води
- 1 ч. л. цукру
- сіль
- перець
Приготування:
М’ясо помити і розрізати на порційні шматки. Натерти їх сіллю, перцем і приправою для шашлику. Помістити м’ясо в каструлю.
Почистити цибулю, нарізати товстими шматочками, додати до м’яса.
Приготувати маринад. Для цього змішати воду, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом і дати настоятися від 3 до 12 годин.
Нанизати м’ясо на шпажки. Перед обсмажуванням треба увімкнути електрогриль на максимальну температуру. Поверхню грилю варто змастити олією.
Розмістити шашлик на грилі, закрити кришкою і смажити 10 хвилин. Кожні дві хвилини шпажки потрібно повертати.
Як приготувати шашлик у духовці
Інгредієнти:
- 1 кг свинини
- 3 цибулини
- 3 ст. л. оцту
- 8 ст. л. води
- 1 ч. л. цукру
- 1 ст. л. спецій для шашлику
- лимонний сік
- сіль
- перець
Приготування:
М’ясо нарізати на шматочки, натерти їх сіллю, перцем і спеціями. Помістити м’ясо в каструлю.
Порізати цибулю кільцями, додати до м’яса.
Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом. Поставити у холодильник від 3 до 12 годин.
Перед приготуванням розігріти духовку до 250 градусів. Помістити м’ясо і цибулю в рукав для запікання, зробити три проколи зверху.
Спочатку краще викласти цибулю, а поверх м’ясо.
Запікати м’ясо 50 хвилин. Потім дістати, полити м’ясо соком, що виділився, і запікати ще 30 хв.
Як приготувати шашлик на сковорідці
Інгредієнти:
- 1 кг свинини
- 3 цибулини
- 300 мл води
- 3 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. спецій для шашлику
- лимонний сік
- сіль
- перець
Приготування:
М’ясо помити і нарізати шматками. Натерти його сіллю, перцем і спеціями. Помістити в каструлю.
Очистити і помити цибулю, нарізати її півкільцями. Додати цибулю до м’яса.
Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік. Маринувати м’ясо і цибулю від 3 до 12 годин.
Розігріти сковороду, налити рослинну олію. М’ясо дістати з маринаду, відтиснути і смажити на великому вогні з кожного боку по 5 хвилин.
Потім накрити кришкою, зменшити вогонь і смажити 30 хвилин. Якщо виділилося мало соку, то можна додати маринад.
Коли м’ясо майже готове, додати цибулю і тушкувати ще 5 хвилин.
Як приготувати шашлик на мангалі
Інгредієнти:
- 1 кг свинини
- 3 цибулини
- 3 ст. л. оцту
- 8 ст. л. води
- 1 ч. л. цукру
- 1 ст. л. спецій для шашлику
- лимонний сік
- сіль
- перець
Приготування:
М’ясо нарізати на шматочки, натерти їх сіллю, перцем і спеціями. Помістити м’ясо в каструлю.
Порізати цибулю кільцями, додати до м’яса.
Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом. Поставити у холодильник на 3 – 12 годин.
Підготувати мангал. Для цього краще використовувати готове вугілля або ж дрова з неароматних видів дерев. Коли вугілля стало сивим, потрібно розприділити м’ясо на шампурах. Це краще робити нещільно, шматки можна розділити цибулею.
Шампури краще покласти на висоті 7-10 см над вугіллям, водночас відкритого вогню не повинно бути. Смажити шашлик потрібно до 15 хвилин. Його постійно повертати і міняти шпажки місцями.
Нагадаємо, раніше ми писали, чим замінити шашлик на травневі свята.