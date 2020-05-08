Травневі свята 2020: як приготувати смачний шашлик вдома

Через карантин на травневі свята 2020 українцям доведеться відмовитися від традиційного походу на природу і розпалювання багать. Але обмеження – не привід не посмакувати шашликом. Улюблену м’ясну страву можна приготувати й іншими способами. Як приготуватися смачний шашлик вдома?

Факти ICTV зібрали різні способи приготування шашлику з традиційного набору продуктів. Підготовка м’яса та маринування будуть проходити за однією технікою, а обсмажування – за різними: на електрогрилі, у духовці, на сковорідці та на мангалі.

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Як приготувати шашлик на електрогрилі

Інгредієнти:

1 кг свинини

3 цибулини

1 ст. л. приправи для шашлику

4 ст. л. оцту

8 ст. л. води

1 ч. л. цукру

сіль

перець

Приготування:

М’ясо помити і розрізати на порційні шматки. Натерти їх сіллю, перцем і приправою для шашлику. Помістити м’ясо в каструлю.

Почистити цибулю, нарізати товстими шматочками, додати до м’яса.

Приготувати маринад. Для цього змішати воду, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом і дати настоятися від 3 до 12 годин.

Нанизати м’ясо на шпажки. Перед обсмажуванням треба увімкнути електрогриль на максимальну температуру. Поверхню грилю варто змастити олією.

Розмістити шашлик на грилі, закрити кришкою і смажити 10 хвилин. Кожні дві хвилини шпажки потрібно повертати.

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

1 кг свинини

3 цибулини

3 ст. л. оцту

8 ст. л. води

1 ч. л. цукру

1 ст. л. спецій для шашлику

лимонний сік

сіль

перець

Приготування:

М’ясо нарізати на шматочки, натерти їх сіллю, перцем і спеціями. Помістити м’ясо в каструлю.

Порізати цибулю кільцями, додати до м’яса.

Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом. Поставити у холодильник від 3 до 12 годин.

Перед приготуванням розігріти духовку до 250 градусів. Помістити м’ясо і цибулю в рукав для запікання, зробити три проколи зверху.

Спочатку краще викласти цибулю, а поверх м’ясо.

Запікати м’ясо 50 хвилин. Потім дістати, полити м’ясо соком, що виділився, і запікати ще 30 хв.

Як приготувати шашлик на сковорідці

Інгредієнти:

1 кг свинини

3 цибулини

300 мл води

3 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. спецій для шашлику

лимонний сік

сіль

перець

Приготування:

М’ясо помити і нарізати шматками. Натерти його сіллю, перцем і спеціями. Помістити в каструлю.

Очистити і помити цибулю, нарізати її півкільцями. Додати цибулю до м’яса.

Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік. Маринувати м’ясо і цибулю від 3 до 12 годин.

Розігріти сковороду, налити рослинну олію. М’ясо дістати з маринаду, відтиснути і смажити на великому вогні з кожного боку по 5 хвилин.

Потім накрити кришкою, зменшити вогонь і смажити 30 хвилин. Якщо виділилося мало соку, то можна додати маринад.

Коли м’ясо майже готове, додати цибулю і тушкувати ще 5 хвилин.

Як приготувати шашлик на мангалі

Інгредієнти:

1 кг свинини

3 цибулини

3 ст. л. оцту

8 ст. л. води

1 ч. л. цукру

1 ст. л. спецій для шашлику

лимонний сік

сіль

перець

Приготування:

М’ясо нарізати на шматочки, натерти їх сіллю, перцем і спеціями. Помістити м’ясо в каструлю.

Порізати цибулю кільцями, додати до м’яса.

Приготувати маринад. Для цього змішати воду, лимонний сік, оцет і цукор. Залити м’ясо і цибулю маринадом. Поставити у холодильник на 3 – 12 годин.

Підготувати мангал. Для цього краще використовувати готове вугілля або ж дрова з неароматних видів дерев. Коли вугілля стало сивим, потрібно розприділити м’ясо на шампурах. Це краще робити нещільно, шматки можна розділити цибулею.

Шампури краще покласти на висоті 7-10 см над вугіллям, водночас відкритого вогню не повинно бути. Смажити шашлик потрібно до 15 хвилин. Його постійно повертати і міняти шпажки місцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим замінити шашлик на травневі свята.