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Факти / Lifestyle

Картинки до Дня пам’яті та примирення 2020

День пам’яті та примирення в Україні відзначають з 2015 року. Ця дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня 1945 року.

Саме 8 травня вважається Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Його символ – червоний мак. Це пам’ятний знак про жертв усіх воєнних і громадянських конфліктів.

Мак символізує також кривавий слід від пострілу.

Читайте: Кияни отримають виплати до Дня примирення і Дня перемоги – кому та скільки дадуть

До речі, у більшості країн ЄС свято Перемоги у Другій світовій війні відзначають 8 травня під назвою День перемоги у Європі.

Факти ICTV зібрали найкращі картинки, присвячені цій даті.

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День пам’яті та примирення у картинках

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

З Днем пам’яті та примирення – картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки з Днем пам’яті та примирення

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

День пам’яті та примирення – картинки

Привітання з Днем пам'яті та примирення у картинках

Картинки до Дня пам’яті та примирення

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, чи добре ви знаєте події Другої світової війни.

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