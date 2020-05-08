День пам’яті та примирення в Україні відзначають з 2015 року. Ця дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня 1945 року.
Саме 8 травня вважається Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Його символ – червоний мак. Це пам’ятний знак про жертв усіх воєнних і громадянських конфліктів.
Мак символізує також кривавий слід від пострілу.
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До речі, у більшості країн ЄС свято Перемоги у Другій світовій війні відзначають 8 травня під назвою День перемоги у Європі.
Факти ICTV зібрали найкращі картинки, присвячені цій даті.
День пам’яті та примирення у картинках
З Днем пам’яті та примирення – картинки
Картинки з Днем пам’яті та примирення
День пам’яті та примирення – картинки
Картинки до Дня пам’яті та примирення
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