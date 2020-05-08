Комаровський сказав, який симптом Covid-19 зустрічається найчастіше

Втрата нюху і смаку є одним з найпоширеніших симптомів коронавірусу.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
– Ми вже розповідали про такі показові симптоми коронавірусної інфекції, як відсутність смаку або зниження смаку і нюху. Чим активніше звертається увага на цей симптом, тим більше впадає в очі те, що його частота ну просто величезна, – сказав він.
За його словами, більше половини хворих коронавірусом відзначають погіршення нюху і майже половина має проблеми зі смаком.
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Нагадаємо, Комаровський вважає, що друга хвиля коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді 2020 року. Педіатр розповів, як до неї підготуватися.