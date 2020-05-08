Щороку другої неділі травня в Україні відзначають День матері.
Це свято символізує любов, тепло та сімейний затишок, адже мама – найголовніша людина у житті кожного з нас.
Також із цим днем вітають свекрух, тещ та жінок при надії.
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Факти ICTV публікують зворушливі привітання з Днем матері 2020, аби ви не забули про своїх матусь.
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Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!
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Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір’ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!
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Xай молодість Твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
Щастя хай веселкою сміється,
Квіти квітнуть на Твоїм путі,
В радості здоров’ї серце 6ється,
Мрії всі збуваються в житті!
Бажаємо щиро добра Тобі й миру!
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Мамочка, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!
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Матусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму,
І щічки погладжу.
Ти знаєш, матусю,
Як дуже тебе я люблю!
І ти мене любиш, хоч я неслухняна,
Частенько і шкоду роблю.
Та ти все пробачиш,
Мене поцілуєш,
І я тебе дуже люблю!
Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.