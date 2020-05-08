Щороку другої неділі травня в Україні відзначають День матері.

Це свято символізує любов, тепло та сімейний затишок, адже мама – найголовніша людина у житті кожного з нас.

Також із цим днем вітають свекрух, тещ та жінок при надії.

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Факти ICTV публікують зворушливі привітання з Днем матері 2020, аби ви не забули про своїх матусь.

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Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Материнство – маленький подвиг. Нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка, ти для них найкрасивіша. Тому що ти – Мама. Нехай ниточка, яка існує між матір’ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми, нехай вона допомагає, захищає і підтримує вас з обох кінців. З Днем Матері!

***

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на Твоїм путі,

В радості здоров’ї серце 6ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Бажаємо щиро добра Тобі й миру!

***

Мамочка, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

***

Матусю, дай ручки твої поцілую,

За шийку тебе обійму,

І щічки погладжу.

Ти знаєш, матусю,

Як дуже тебе я люблю!

І ти мене любиш, хоч я неслухняна,

Частенько і шкоду роблю.

Та ти все пробачиш,

Мене поцілуєш,

І я тебе дуже люблю!

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.