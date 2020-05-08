Навчання під час карантину: як проходить навчання в різних країнах світу

Навчання під час карантину в світі відбувається по-різному.

У Берліні школярі не вчаться онлайн. Їм на пошту надсилають завдання, які потрібно роздрукувати і написати.

Щотижня виконані завдання необхідно заносити в школу, але зворотної відповіді немає.

Батьки написали скаргу, що у них немає часу займатися з дітьми уроками і школа провела два онлайн-заняття. За словами українки, яка проживає з сином у Берліні, урок тривав 45 хвилин і не був схожий на шкільне заняття.

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В Італії відеоуроки проходять з понеділка до суботи і з 8.00 до 13.00. Щодня у школярів п’ять уроків з поясненням від викладача. Через два тижні дають контрольну, а оцінки ставлять в електронних журнал.

В Іспанії також проводять онлайн-уроки і діти вчаться з понеділка до п’ятниці по шість годин.

У Канаді надсилають завдання на електронну пошту і не проводять відеоуроки. Викладачі телефонують дітям, щоб зберегти контакт, але дитина або батьки не можуть зателефонувати вчителю. Вони завжди дзвонять із заблокованих телефонів.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року. За його словами, немає впевненості в тому, що під час карантину всі дивилися відеоуроки.