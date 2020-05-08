Новий челендж на карантині: дівчата оголюють груди, прикриваючись келихами

Челендж #сисечныйчеллендж набирає популярності у мережі. Жінки фотографуються без бюстгальтера і викладають знімки в Instagram.
При цьому оголені груди приховують різними предметами.
Розвагу на карантині запустила популярний фітнес-блогер sportnastya.
Учасники на знімках прикривають груди кружками, келихами з вином або мартіні.
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Серед учасників є чоловіки.
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Як писали Факти ICTV, в алгоритми Instagram, схоже, закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море.