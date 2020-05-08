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Факти / Lifestyle

Новий челендж на карантині: дівчата оголюють груди, прикриваючись келихами

Челендж #сисечныйчеллендж набирає популярності у мережі. Жінки фотографуються без бюстгальтера і викладають знімки в Instagram.

При цьому оголені груди приховують різними предметами.

Розвагу на карантині запустила популярний фітнес-блогер sportnastya.

Учасники на знімках прикривають груди кружками, келихами з вином або мартіні.

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#сисечныйчеллендж #сидисукадома #твентинкарантино

Допис, поширений Марла Сингер (@marla777777)

 

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#сисечныйчеллендж #самоизоляция #filters

Допис, поширений Ragna Ulv (@ragnaulv666)

Серед учасників є чоловіки.

 

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#сисечныйчеллендж

Допис, поширений Мама Катя (@cenevakat)

Як писали Факти ICTV, в алгоритми Instagram, схоже, закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море.

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