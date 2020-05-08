Новий челендж на карантині: дівчата оголюють груди, прикриваючись келихами

Челендж #сисечныйчеллендж набирає популярності у мережі. Жінки фотографуються без бюстгальтера і викладають знімки в Instagram.

При цьому оголені груди приховують різними предметами.

Розвагу на карантині запустила популярний фітнес-блогер sportnastya.

Учасники на знімках прикривають груди кружками, келихами з вином або мартіні.

Читайте: Запальні танці від Магучіх та МакЛафлін в рамках челенджу у TikTok

Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж #сидисукадома #твентинкарантино Допис, поширений Марла Сингер (@marla777777) 19 Кві 2020 р. о 7:51 PDT

Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж #самоизоляция #filters Допис, поширений Ragna Ulv (@ragnaulv666) 3 Тра 2020 р. о 9:04 PDT

Серед учасників є чоловіки.

Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж Допис, поширений Мама Катя (@cenevakat) 1 Тра 2020 р. о 10:19 PDT

Як писали Факти ICTV, в алгоритми Instagram, схоже, закралася помилка, через яку додаток відмовляється показувати публікації з хештегом #море.