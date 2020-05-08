Повторно позитивні тести на Covid-19 не означають нове інфікування – Комаровський

Повторно позитивні тести на Covid-19 не означають нове інфікування.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

Він розповів, що в Кореї було проведено дослідження, в якому взяли участь 260 осіб з повторно позитивними тестами на коронавірус.

На їхню думку, тести показують фрагменти коронавірусу, але не свідчать про нове інфікування.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

– Клітина, в якій знаходиться РНК вірусу гине, але процес очищення організму від загиблої клітини може тривати від одного до трьох місяців. Фрагменти вірусу можуть виявлятися в цей час, але це не свідчить про те, що людина повторно інфікувалася хоча реакція ПЛР може на це реагувати, – сказав він.

За його словами, результат дослідження свідчить про те, що мало шансів на повторне захворювання коронавірусом.

Раніше Комаровський сказав, який симптом Covid-19 зустрічається найчастіше.