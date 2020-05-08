Робособаки Spot від Boston Dynamics розганяють людей у парках Сінгапура

Робособака Spot компанії Boston Dynamics патрулює парки в Сінгапурі з метою нагадування людям про необхідність дотримання соціальної дистанції.

Spot обладнаний камерами, які оцінюють кількість відвідувачів у парках. Камери не можуть розпізнавати особу людини, тому не збирають про відвідувачів парків жодних даних, запевняє влада міста.

На роботі Boston Dynamics встановлено датчики безпеки для виявлення предметів та людей на його шляху. У них вбудовано алгоритми для виявлення предмета чи людини в межах 1 метра, щоб Spot уникав зіткнення із ними.

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Незважаючи на чисельність населення у понад 5,6 млн осіб, Сінгапуру вдалося значною мірою стримати поширення коронавірусу. За даними університету Джона Гопкінса, в країні зафіксовано 21 707 випадків Covid-19, серед яких 20 летальних.

До слова, раніше робота Spot випробували для служби в поліції США.