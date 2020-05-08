Які рослини можна садити на балконі - найкращі ідеї

Навіщо купувати в магазинах дорогу зелень, якщо все можна виростити самому. Над деякими рослинами, звісно, доведеться попітніти, але результат того вартий. Адже набагато смачніше, якщо зробиш сам.

А якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, тоді корисні трави та овочі будуть радувати вас непідробною свіжістю.

Факти ICTV підібрали найбільш вдалі варіанти городу на балконі.

Перець

Для любителів гострого на балконі можна виростити гострий перчик для піци дьябло. Йому необхідне тепле та світле місце. Вибирайте сорти, придатні для домашнього вирощування: Кармен, Флінт, Вогник, Рябінушка, Наречена або Бабине літо.

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Кущі виходять дуже гарними і не вимагають великих горщиків. На одній рослині може зав’язатися до 50 плодів. Оптимальна температура — 25-27 градусів тепла.

М’ята

Це рослина невибаглива. Вона може рости на балконі навіть взимку, якщо влаштувати додаткову підсвітку. Вирощувати її можна з живців та насіння. Якщо є можливість викопати живець на дачі у себе або у друзів, краще використовувати цей метод. М’ята, вирощена з насіння, приймається не так активно, і чекати врожаю доведеться довше.

Рослина любить добре зволожений грунт. І, коли будете вибирати місце для нього, врахуйте, що освітлення має бути гарним, але прямих сонячних променів краще уникати. Оптимальна температура для м’яти — 20-25 градусів тепла.

Базилік

Будь-який сорт базиліка чудово росте в квіткових горщиках. Йому краще виділити сонячне місце, добре поливати, тримати у теплі і забезпечити хороший дренаж. Для посадки можна використовувати як живці, так і насіння. Живці швидко дадуть перший врожай, але прослужать недовго, оскільки швидко зацвітуть. Врожаю від насіння доведеться чекати довше, але й прослужить такий кущ більше.

Оптимальна температура для базиліка — 20-25 градусів тепла. Взимку потрібне підсвічування приблизно 3-4 години для збільшення світлового дня.

Якщо ви любитель італійської кухні, тоді базилік для вас.

Огірки

Щоб вирощувати на підвіконні або на балконі огірки, варто придивитися до гібридних сортів, які позначаються значком F1.

Якщо для рослини створено всі умови, що вона може дати 3-4 десятки плодів. Тут доведеться трохи повозитися з розсадою, зате після пересадки у ящики треба буде тільки поливати і підрізати вусики.

Висаджують рослини у ємності об’ємом не менше 5 літрів. Важливо пам’ятати, що огірки дуже люблять воду. Оптимальна температура — 21-24 градуси тепла.

Помідори

В якості домашніх помідорів зазвичай вибирають карликові сорти: Мінібел, Флорида петіт, Балконне диво. Помідорам необхідно відвести найосвітленіше місце в квартирі. Почати треба буде з розсади, після чого висадити в контейнери, підв’язувати, підгодовувати і берегти від холодів. Це одна із найбільш примхливих балконних культур, однак ви зможете похвалитися не тільки плодами, але й садівничим талантом.

Важливо пам’ятати, що помідори, як і всі рослини, люблять воду, але їх легко залити. Тому поливати слід обережно. Оптимальна температура — 23-25 градусів тепла.

Імбир

Це не тільки смачна приправа, але й красива рослина. Якщо посадити її в будинку, паростки можуть вирости до метра у висоту. Садять шматочки імбирного кореня, що складаються хоча б з пари секцій з живими бруньками. Якщо корінь підсох, можна потримати в теплій воді кілька годин, щоб бруньки прокинулися.

Садити корінь слід не дуже глибоко, і поки не з’являться перші сходи, поливати слід дуже помірно. Тримати імбир слід на світлі, але далеко від прямих сонячних променів. Оптимальна температура — 20-25 градусів тепла.

Ананас

Щоб виростити ананас вдома, потрібно набратися терпіння і знайти відповідний плід — куплений в теплу пору року і з неушкодженим хвостиком. Хвостик зрізається ножем, бажано без м’якоті, підсушується 3-4 дні на світлі, а потім пророщується в чистому річковому піску. Коли з’являться корінці, приблизно через місяць, його можна пересаджувати в горщик із землею.

Ананас любить світло, тепло і обприскування. Плід з’явиться десь через 2 роки після посадки. Оптимальна температура — 23-30 градусів тепла.

Чебрець

Чебрець дуже запашний, смачний і невибагливий. У природі чебрець росте в посушливих районах з бідною землею. Тому знищити його у будинку непросто. Найголовніше, що він любить, — це світло. Не боїться прямих сонячних променів, і його можна ставити навіть там, де інші рослини загинуть. Єдина складність — полив: на сонці грунт в маленькому обсязі горщика швидко пересихає, а сам чебрець при цьому не любить перезволоження.

Вирощувати можна як з живців, так і з насіння.

До речі, цього року власники теплиць мають відчутні збитки – ранні огірки та редиска вже дозріли, врожай рясний, а от покупців на молоду городину бракує. Все через карантин, який паралізував звичні ринки збуту.