День памяті і примирення: чому мак став символом свята

День пам’яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. Сьогодні вшановують усіх жертв Другої світової війни.

З 2014 року символом Дня пам’яті та примирення став мак. Його використовують на усіх заходах, приурочених до цієї дати.

Дизайн маку розробили за ініціативи Українського інституту національної пам’яті. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія: з одного боку, він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.

У світі мак як символ пам’яті з’явився у XX столітті. Його появу пов’язують із віршами двох людей – канадського військового лікаря Джона Мак-Крея та представниці Християнської асоціації молодих жінок Мойні Майкл.

Перший під враженням боїв у Бельгії у 1915 році написав твір На полях Фландрії, що починався словами:

В полях фламандських квітне мак

Поміж хрестів – скорботний знак

За нами…

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Мойні Майкл у 1918 році написала вірш Ми збережемо віру, в якому обіцяла носити червоний мак у пам’ять про загиблих. Саме вона у листопаді того ж року причепила червону шовкову квітку на пальто.

У 1920 році Національний американський легіон схвалив маки як офіційний символ, а у 1921-у вони стали емблемою Королівського Британського легіону.

У Польщі квіти є символом перемоги 11–18 травня 1944 року Другого корпусу генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії.

У 2014 році, коли Україна вперше приєдналася до європейської традиції відзначення Дня пам’яті та примирення, гасло пам’ятних днів звучало як Ніколи знову. А з 2015 його замінили на Пам’ятаємо. Перемагаємо.

Детальніше про історію Дня пам’яті та примирення можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: УІНП

Фото: УІНП