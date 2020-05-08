Травневі свята 2020: як провести вдома

Попереду українців чекають три вихідних дні – 9, 10 та 11 травня. Однак, враховуючи карантинні обмеження і кількість інфікованих Covid-19, краще провести свята удома, аби зменшити коло осіб, з якими ми контактуємо.

Як провести травневі свята удома

Шашлик.

В умовах карантину залишається право смажити шашлик на території приватного будинку, тому ви можете зібрати сім’ю та активно провести ці вихідні з іграми біля дому та ароматним м’ясом.

Якщо ви живете у квартирі і не маєте змоги приготувати шашлик, то є альтернатива – замовити уже готовий. Ми писали перелік місць, де можна замовити шашлик додому.

Домашнє SPA.

Присвятіть ці дні тільки собі, очистіть шкіру скрабом чи пілінгом, зробіть легкий масаж всього тіла сухою щіткою, нанесіть маску для обличчя, волосся, зробіть обгортання для тіла. Потім прийміть ванну з морською сіллю, травами та ефірними оліями

Прийміть теплий душ і зробіть ще один масаж усього тіла з використанням лосьйону або молочка для тіла. На обличчя нанесіть зволожувальний крем, не забудьте про ділянку навколо очей і шиї. Зробіть окрему ванночку для рук, нанесіть теплу олію на нігті, дайте їй час впитатися і зробіть красивий манікюр.

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Інформаційний детокс і йога.

Вимкніть телефон та інші засоби виходу в інтернет і влаштуйте собі день медійної дієти. Такий цифровий детокс допоможе вам залишитися наодинці з собою і обдумати всі ідеї та плани.

Зокрема, це прекрасний час для початку занять з йоги. Ви можете самостійно займатися або найняти для цього тренера, який консультуватиме вас в режимі онлайн.

Ви здивуєтеся, скільки корисних думок може народитися у вашій голові і скільки справ ви можете встигнути, а найголовніше, ви зможете нарешті почути свій внутрішній голос, який завжди перебивається зовнішнім інформаційним шумом.

Прибирання.

Якщо упродовж карантину ви досі не зробили генеральне прибирання у домі, то 1 та 2 травня стане для цього чудовою нагодою.

Займіться прибиранням з любов’ю і щирим бажанням зробити світ навколо себе чистішим та більш затишним. Не обмежуйтеся миттям вікон, розберіть крупи і приправи на кухні, проведіть ревізію весняно-літнього гардеробу, поновіть штори, почистіть дзеркала, проаналізуйте запаси косметики, приберіть всі затишні куточки квартири. Пам’ятайте, що головне завдання вашого прибирання – зробити будинок таким, щоб в нього було приємно приходити.

А потім у неділю 3 травня ви можете приготувати усією сім’єю смачний та корисний сніданок у чистому домі, де немає зайвих речей.

До речі, оскільки карантин – це не привід відмовлятися від улюбленого смаженого м’яса, Факти ICTV зібрали різні способи приготування шашлику в домашніх умовах.