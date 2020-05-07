Всесвітня туристська організація дала три прогнози на сезон 2020

Кількість міжнародних туристичних поїздок за підсумками 2020 року може скоротитися на 78%.

Так туристична галузь постраждає, якщо туризм не почне відновлюватися до грудня, йдеться у найпесимістичнішому сценарії Всесвітньої туристської організації (UNWTO).

Якщо уряди країн вирішать відкрити кордони і послабити обмеження на поїздки на початку вересня, тоді число турпоїздок і подорожей скоротиться на 70%, прогнозують експерти.

Згідно з найоптимістичнішим сценарієм, міжнародна туристична галузь почне відновлюватися в перших числах липня. За такої ситуації число міжнародних туристичних поїздок скоротиться як мінімум на 58%.

Пандемія коронавірусної інфекції, згідно з висновками UNWTO, може призвести до скасування від 850 млн до 1 млрд 100 млн поїздок.

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Зниження доходів від іноземного туризму для національних економік може досягти $1 трлн 200 млрд. UNWTO наголошує, що нинішня криза – найгірша для галузі з часів Другої світової війни.

До слова, сервіс Flightradar24 показав, що повітряний трафік у світі майже зник через коронавірус.

Джерело: Радио Свобода