У період пандемії коронавірусу питання чистоти турбує дедалі більше людей. Як очистити одяг та взуття від можливих вірусів, принесених з вулиці?

Усім відомо, що дезінфікувати взуття після вулиці набагато важче, ніж просто випрати речі з м’яких тканин у пральній машині. Через особливий матеріал або додаткові деталі взуття частіше доводиться чистити вручну.

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Експерти-інфекціологи запевняють, що вірус Covid-19 може жити на взутті до п’яти днів.

Однак доказів, що коронавірус на взутті може залишатися активним і потрапляти до організму людини, немає.

Факти ICTV зібрали кращі поради, як дезінфікувати взуття після вулиці.

Важливо розуміти різницю між санітарними та дезінфекційними засобами.

Санітарні засоби очищують, але не вбивають бактерії та віруси на поверхні.

Дезінфекція вбиває віруси: їх головним ворогом стає спирт чи хімікат, що є в основі дезінфекційного засобу.

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Взуття із тканини

Машинне прання з додаванням відбілювача з хлором або оцту

Взуття із тканини можна очистити у пральній машині. Фахівці рекомендують прати його за високої температура (60°С) із відбілювачем.

Відбілювач з хлором вбиває усі бактерії та віруси – це перевірено та клінічно доведено.

Оцет – популярний народний засіб. Хоча він не вважається дезінфектором, його основний інгредієнт – оцтова кислота, яка знищує більшість видів бактерій та вірусів.

Шкіряне взуття

Ручна дезінфекція з милом, водою та спиртом

Оскільки машинне прання може пошкодити взуття зі шкіри або штучних матеріалів, очищувати його краще антибактеріальним милом і водою, щоб видалити видимий бруд.

Повністю замочувати шкіряне взуття не варто: це може змінити його текстуру та зовнішній вигляд.

Приготуйте суміш з 70% спирту та 30% води – експерти рекомендують таке співвідношення для дезінфекції поверхонь.

За допомогою чистої ганчірки обережно протріть усю верхню частину взуття. Підошву варто протерти лише після очистки сміття щіточкою.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, скільки може жити коронавірус Covid-19 на різних типах поверхонь.

Джерело: Footwearnews