Між звичайною та вірусною пневмонією при діагнозі Covid-19 є велика різниця, і часто це є проявом хвороби, а не ускладненням.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Ускладнення при ГРВІ – це коли під час застуди в легких накопичується слиз і погіршується вентиляція, в результаті в цьому місці плодяться бактерії.

Вірусна пневмонія – це коли вірус не затримується в дихальних шляхах, а розмножується в легенях. Тобто при Covid-19 запалення легенів – це не ускладнення, а прояв хвороби. Вірус, а не бактерія, розмножується в легенях.

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Лікар зазначив, що не усі види пневмонії можна вилікувати антибіотиками. Найгіршим варіантом під час Covid-19 може стати вірусно-бактеріальна пневмонія.

– Від коронавірусної пневмонії ліки немає, але імунітет може впоратися, якщо йому допомогти: тепло одягнутися, літрами пити тепле, провітрювати приміщення і забезпечити нормальну вологість, – порадив Комаровський.

Нагадаємо, за прогнозами Євгена Комаровського, друга хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися у жовтні-листопаді 2020 року.