Між звичайною та вірусною пневмонією при діагнозі Covid-19 є велика різниця, і часто це є проявом хвороби, а не ускладненням.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
– Ускладнення при ГРВІ – це коли під час застуди в легких накопичується слиз і погіршується вентиляція, в результаті в цьому місці плодяться бактерії.
Вірусна пневмонія – це коли вірус не затримується в дихальних шляхах, а розмножується в легенях.
Тобто при Covid-19 запалення легенів – це не ускладнення, а прояв хвороби. Вірус, а не бактерія, розмножується в легенях.
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Лікар зазначив, що не усі види пневмонії можна вилікувати антибіотиками. Найгіршим варіантом під час Covid-19 може стати вірусно-бактеріальна пневмонія.
– Від коронавірусної пневмонії ліки немає, але імунітет може впоратися, якщо йому допомогти: тепло одягнутися, літрами пити тепле, провітрювати приміщення і забезпечити нормальну вологість, – порадив Комаровський.
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Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Вот если все же заболеешь COVID-19, то что нужно сделать. чтобы не развилась пневмония? Какие меры предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких при коронавирусе? ⠀ Ответ: Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. ⠀ Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант. ⠀ От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #безопасность #коронавирус #пневмония
Нагадаємо, за прогнозами Євгена Комаровського, друга хвиля Covid-19 в Україні може розпочатися у жовтні-листопаді 2020 року.