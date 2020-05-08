Сьогодні, 8 травня, віряни відзначають день Святого Марка, якого вважають володарем весняних дощів.

Говорили про те, що, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, то можна очікувати багатого врожаю. Тому травневим грозам завжди дуже раділи. Назва дня Ключник виникла, бо Марк, згідно з давніми віруваннями, мав ключі від неба.

У п’ятницю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Овсій, Єлизавета, Леонтій, Олексій, Сава, Фома.

Народні прикмети і традиції

Якщо сьогодні кує зозуля, морозів бути не має;

Якщо сьогодні ясний і сонячний день, літо обіцяє бути спекотним;

Якщо веселка висить високо в небі, має бути ясна погода.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися і ображатися;

Не варто витрачати багато грошей;

Не рекомендують виносити сміття.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.