У п’ятницю, 8 травня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 16 місячний день.

Сприятливий час для розширення професійних можливостей. Хороший день для заняття домашніми справами і вирішення накопичених проблем.

Рекомендується обережніше ставитися до передачі грошей у борг.

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Не варто нехтувати своїми амбіціями. Астрологи рекомендують в цей день втілювати мрії в реальність.

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