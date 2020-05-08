Погода на травневі свята в Україні (КАРТА)

Під час травневих свят погода в Україні буде переважно сонячною та теплою, лише на сході країни у суботу та неділю пройдуть дощі. Але в понеділок жителі усієї України зможуть насолодитися сонцем та теплом.

Погода в Україні 9 травня

У цей день у західних, північних, центральних і південних областях буде переважно сонячно, хоча іноді сонце ховатиметься за хмарами. Уночі температура буде +5° – +8°, а вдень від +15° до + 18°.

А ось на сході 9 травня пройдуть дощі з грозами. Температура вночі буде від +5° до +7°, а вдень – від +14° до +17°.

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Погода в Україні 10 травня

10 травня доші припиняться майже на всій території країни. У всіх регіонах утримається переважно сонячна погода, лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть незначні дощі.

Температура повітря вночі буде від + 6° до +8°, а вдень – від +16° до +21°.

Погода в Україні 11 травня

У понеділок дощі підуть з території країни і у всіх регіонах запанує сонячна погода. Лише інколи сонце буде ховатися за хмарами.

У цей день буде значно тепліше, аніж у попередні. Так, уночі стовпчики термометрів піднімуться до +8° – +10°, лише на сході вони будуть утримуватися на рівні +6° – +8°.

А вдень в усіх регіонах буде тепло – температура підніметься вище +20°.

Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 9 травня – офіційний державний вихідний.