9 травня – День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

З 2015 року свято в Україні відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Така інтерпретація прийшла на заміну встановленого з радянських часів Дня перемоги. Проте сенс свята, що мирне небо над головою – неймовірна цінність, живе досі. Адже українці, як ніхто, знають ціну миру.

Цей день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу перемогу, схиляємо голови перед пам’яттю загиблих.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Майже кожен знає історію своєї родини та те, який внесок його предки зробили, або нацизм був повалений.

Привітайте близьких та знайомих зі святом, яке досі викликає як радість, так і сум. Для цього Факти ICTV створили привітання в картинках з Днем перемоги над нацизмом.

День перемоги над нацизмом – привітання

Привітання в картинках з Днем перемоги над нацизмом

Привітання з Днем перемоги над нацизмом

День перемоги над нацизмом – картинки

Картинки з Днем перемоги над нацизмом

Раніше Факти ICTV писали, що масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у зв’язку з карантинними обмеженнями.