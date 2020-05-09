У суботу, 9 травня, погода в Україні буде сонячною, місцями пройдуть дощі.

На сході країни синоптики прогнозують вдень від 14 до 17 градусів тепла вдень і вночі від 5 до 8 градусів. Також пройдуть дощі з грозами.

На півночі очікується від 14 до 16 градусів тепла. Вночі температура опуститься до 8 градусів тепла.

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На півдні країни буде також тепло, стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів тепла.

На західній території України синоптики обіцяють від 17 до 20 градусів тепла.

Нагадаємо, 7 травня у Карпатах випав сніг, а температура повітря опустилася до -3°С.