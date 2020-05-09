Дату Дня перемоги над нацизмом встановила Верховна Рада у 2015 році в рамках декомунізації.

Вже четвертий рік поспіль 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

Знову ранок травневий

Білим квітом кружляє,

Ніжний килим зелений

Розстеляє до ніг.

Вітер шепче вітання

І приносить зітхання:

“Знов поменшало стежок

Від воєнних доріг”.

Хоч рідіють колони –

Кличуть друзі далекі,

Та порожнім не буде

Ваше місце в строю.

***

Знову Вічний вогонь обпікає серця,

Знову спогад далекий приносить неспокій,

Бо дорогам воєннім немає кінця,

Бо приходять до Вас побратими крізь роки,

Забираючи друзів в останній політ,

Щоб по їхніх стежках вже онуки ходили…

Тільки вічний вогонь об’єднує усіх,

Щоб вклонитися вам і солдатським могилам.

***

Біля братських могил

Не рідшає стрій

Кличе Вічний вогонь.

Плин років не порушить…

Хоча знову поменшало

Срібних сивин,

В серці пам’ять живе,

Зігріваючи душі.

***

Вшановуємо загиблих і живих,

Тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну,

Імена навіки запам’ятаємо їх,

Життя вони свою за нас віддали.

З кожним роком все коротше ряд

Очевидців тих боїв кривавих,

Нехай же вибухи більше не гримлять,

Чи не турбують застарілої рани.

Ваш героїчний подвиг не забути,

Нехай року тікають невблаганно,

Але бузку оксамитова кисть

В вашу честь цвіте неопалима!

***

Посміхається ранок травневий,

Трепет спогадів, потиск долонь…

У сльозинках непрохано-щедрих

Знов виблискує вічний вогонь.

Але поряд надійне плече

І дитячі допитливі очі,

І душа, в якій серце тріпоче,

Що ваш спогад в майбутнє несе.

***

Хай дні війни тягнулися дуже довго,

Нехай швидко мчали мирні року.

Перемоги під Москвою, під Курськом і на Волзі

Історія запам’ятає назавжди.

Хай ви зараз батьки і діди,

Віскі висріблила сивина.

Під століття вам не забути весну Перемоги,

Той день, коли закінчилася війна.

Нехай багато хто сьогодні не в строю,

Ми пам’ятаємо все, що робилося тоді

І обіцяємо Батьківщину свою

Зберегти для справи, миру і праці.

***

Привітання із днем перемоги у віршах

Ви знов сьогодні поряд з нами,

Та невблаганний плин років…

Гроза відлунює громами

В старих листах поміж рядків…

Умитий ранок зустрічає

Шістдесят другий мирний рік,

А друзі десь за небокраєм…

Лиш вічне полум’я палає,

Щоб душі зболені зігріть.

Раніше Факти ICTV писали, що масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у зв’язку з карантинними обмеженнями.