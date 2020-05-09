9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У цей день також вшановують пам’ять священномученика Василя, єпископа Амасійського і пам’ять преподобного Іоанникія Девіченского.
Іменини 9 травня святкують: Василь, Іван, Микола, Петро.
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Прикмети на 9 травня:
- Якщо чуєте гучний спів зозулі, то чекайте хорошу погоду.
- Якщо не бачите верхівок хмар – незабаром гроза.
- Ранкові заморозки – до похолодання.
Що не можна робити 9 травня:
- Перераховувати гроші;
- Гадати;
- Одружуватися.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.