9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У цей день також вшановують пам’ять священномученика Василя, єпископа Амасійського і пам’ять преподобного Іоанникія Девіченского.

Іменини 9 травня святкують: Василь, Іван, Микола, Петро.

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Прикмети на 9 травня:

Якщо чуєте гучний спів зозулі, то чекайте хорошу погоду.

Якщо не бачите верхівок хмар – незабаром гроза.

Ранкові заморозки – до похолодання.

Що не можна робити 9 травня:

Перераховувати гроші;

Гадати;

Одружуватися.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.