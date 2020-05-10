День матері 2020 відзначають 10 травня. У цей день заведено вітати матерів та нагадувати їм про свою любов та повагу.

Це свято – черговий привід подзвонити своїм найближчим людям, привітати їх зі святом та побажати усього найкращого.

Для цього Факти ICTV приготували найкращі привітання з Днем матері в СМС.

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Дорогу мою матусю

Зі святом я вітаю.

Щоб усе в житті збулося,

Щиро я бажаю!

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Мамусю рідна, люба, найкраща,

Цей день – лиш для тебе.

Бажаю тобі добра та щастя,

Віри, надії та мирного неба.

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З днем матері тебе, матусю,

На крилах радощів примчуся.

Щоб поздоровити рідненьку

Найкращу маму, любу неньку!

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З днем матері, мила матусю,

Люба моя, найніжніша,

Будь завжди здорова та гарна,

І за сонечко навіть миліша!

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Матусю моя рідна,

Найкраща у всьому світі.

Тобі слова подяки,

Тобі яскраві квіти!

Нагадаємо, раніше ми писали, як привітати неньку у День матері.