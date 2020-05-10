День матері 2020 відзначають 10 травня. У цей день заведено вітати матерів та нагадувати їм про свою любов та повагу.
Це свято – черговий привід подзвонити своїм найближчим людям, привітати їх зі святом та побажати усього найкращого.
Для цього Факти ICTV приготували найкращі привітання з Днем матері в СМС.
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Дорогу мою матусю
Зі святом я вітаю.
Щоб усе в житті збулося,
Щиро я бажаю!
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Мамусю рідна, люба, найкраща,
Цей день – лиш для тебе.
Бажаю тобі добра та щастя,
Віри, надії та мирного неба.
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З днем матері тебе, матусю,
На крилах радощів примчуся.
Щоб поздоровити рідненьку
Найкращу маму, любу неньку!
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З днем матері, мила матусю,
Люба моя, найніжніша,
Будь завжди здорова та гарна,
І за сонечко навіть миліша!
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Матусю моя рідна,
Найкраща у всьому світі.
Тобі слова подяки,
Тобі яскраві квіти!
Нагадаємо, раніше ми писали, як привітати неньку у День матері.