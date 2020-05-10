День матері: привітання в картинках

День матері щорічно відзначається у другу неділю травня, а в 2020 році свято припадає на 10 число.

Вперше його почали відзначати в США у 1872 році, а ініціатором стала активістка Джулія Ворд Хоув. Спосатку її ніхто не підтримав, тому День матері в США почали святкувати тільки в 1910 році. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. Після чого цей приклад почали наслідувати й інші країни.

В Україні ж вперше його відзначили у 1928 році, а ініціатором був Союз українок Канади. Однак радянська влада заборонила свято в 1939 році. Тому Україна повернулася до Дня матері лише після здобуття незалежності.

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У 1999 році був підписаний указ про святкування Дня матері щорічно, у другу неділю травня.

У цей день заведено вітати не лише матерів, а й вагітних жінок. Для цього Факти ICTV створили привітання з Днем матері в картинках.

День матері – привітання

Картинки з Днем матері

Привітання з Днем матері в картинках

День матері 2020 – картинки

Привітання з Днем матері

День матері 2020 – листівки

Картинки з Днем матері 2020

День матері в Україні

Привітання з Днем матері – святкові картинки

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