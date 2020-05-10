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День матері: Google створив інтерактивну дудл-листівку

День матері святкується в Україні 10 травня. З цього приводу Google створив дудл у вигляді листівки, яку можна намалювати самостійно.

На панелі інтерактивного дудла є готові предмети, які можна розмістити на інтерактивному привітанні.

Після того, як листівка готова, її можна надіслати мамі поштою або поділитися в соцмережах.

Читайте: Google запустив антикарантинний марафон з інтерактивними дудлами

День матері: Google дудл з привітанням

день матери

Нагадаємо, 22 квітня Google представив дудл до Дня Землі. Компанія звернула увагу на проблему масового вимирання бджіл.

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