День матері у 2020 році в Україні припадає на 10 травня. Свято завжди відзначається у другу неділю травня.

День матері – це міжнародне свято, адже воно існує у 85 країнах світу, де заведено вітати усіх мам та жінок, які очікують на появу малюків.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем матері у віршах, аби ви могли привітати найрідніших жінок у своєму житті.

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Мама! Найдорожче слово в світі

Де б не був ти, що б ти не робив.

Назавжди вона твій шлях освітить

Ніжним серцем відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, Мамо, дякую Тобі!

За все , що маю і що буду мати!

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Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,

Та ранок дарує усмішку щодня,

Я хочу, щоб ти була завжди красива

Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

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Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас.

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

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Спасибі, матусю, що життя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров’я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа!

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Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.