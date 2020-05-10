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Факти / Lifestyle

День матері: красиві привітання у віршах

День матері у 2020 році в Україні припадає на 10 травня. Свято завжди відзначається у другу неділю травня.

День матері – це міжнародне свято, адже воно існує у 85 країнах світу, де заведено вітати усіх мам та жінок, які очікують на появу малюків.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем матері у віршах, аби ви могли привітати найрідніших жінок у своєму житті.

*****

Мама! Найдорожче слово в світі
Де б не був ти, що б ти не робив.
Назавжди вона твій шлях освітить
Ніжним серцем відданим тобі!

І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, Мамо, дякую Тобі!
За все , що маю і що буду мати!

*****

Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,
Та ранок дарує усмішку щодня,
Я хочу, щоб ти була завжди красива
Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю
Та щиро подякую, мамо, за все,
За ніжність, турботу, кохання безкрає,
За серце велике твоє золоте!

*****

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.

За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до вас.
Хай вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

*****

Читайте: День матері 2020: найкращі привітання в СМС Вірші на День матері 2020 від Ліни Костенко та Василя Симоненка Як привітати маму з Днем матері - 5 ідей

Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!

*****

Таких, як ти, немає більше в світі,
Ти лиш одна, матусечка, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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