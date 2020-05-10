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Факти / Lifestyle

Хлопці вдвічі частіше порушують правила карантину, ніж дівчата – дослідження

Нове дослідження, проведене групою з Університету Шеффілда та Університету Ольстера у Великій Британії, показує, що молоді чоловіки вдвічі частіше порушують правила карантину, ніж молоді жінки.

Дослідники опитали трохи менше 2 тис. осіб у ​​віці від 13 до 24 років, виявивши, що половина хлопців підлітків у віці 19-24 років зустрічалися з друзями або членами сім’ї, з якими вони не жили під час самоізоляції. Водночас лише 25% дівчат підлітків порушували правила.

Молодші підлітки були більш слухняними, ніж старші. Частіше за всіх порушували карантинні обмеження хлопці у віці від 19 до 21 року.

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Дослідження також показало, що у всіх вікових групах є 30-40% підлітків, яким подобається проводити час зі своїми батьками або опікунами.

До слова, Факти ICTV писали про правила та обмеження, які діють під час прогулянки на вулиці в Україні.

Джерело: QUARTZ

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