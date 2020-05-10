День батька в Україні відзначають у третю неділю червня. У 2020 році татусів вітатимуть 21 червня.

В Україні свято офіційно визначили з 8 травня 2019 року, коли Кабмін схвалив указ президента Про День батька.

За кордоном татусів вітають у різні дати. США святкують День батька ще з 1910 року, однак із 1966 року роблять це винятково у третю неділю червня.

Також у червні День тата святкують в Аргентині, Канаді, Японії, Ірландії, Індії, Нідерландах, Туреччині, Словаччині.

До слова, сьогодні українці відзначають День матері. Дібрати влучні слова та привітати маму зі святом допоможуть листівки Фактів ICTV.