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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 10 травня (КАРТА)

В Україні 10 травня буде тепла і сонячна погода, дощитиме тільки у Луганській області.

У західних областях очікується +20-23° вдень, вночі від +6° до +9°.

У північних регіонах повітря прогріється до +19° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°.

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У центральних областях температура вдень становитиме +18-20°, вночі до +8°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +16° до +21° вдень. Вночі очікується від +5° до +9°.

У Києві повітря прогріється до +18-20° вдень, вночі очікується до +10°.

Погода в Україні на сьогодні, 10 травня 2020

До слова раніше Факти ICTV писали, якою буде погода у травні 2020.

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