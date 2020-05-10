Цьогоріч 10 травня в Україні святкують День матері. Щороку він припадає на другу неділю травня.

День матері – це й міжнародне свято, адже існує воно у 85 країнах світу.

Воно має більш ніж столітню історію. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії, мати якої передчасно померла, ініціювала вшанування матерів. Через два роки у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

Іменини 10 травня святкують Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.

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Християни 10 травня згадують священномученика Симеона, якого розіп’яли на хресті за віру.

Пикмети на 10 травня:

Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

Хмари небом швидко пливуть – до затяжної негоди.

Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.

Увечері з’явився туман – до потепління.

Вранці ясно, а вдень з’явилися хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

Що не можна робити 10 травня:

Не варто сваритися.

Не можна підбирати тварин, особливо котів та пташок. У цей день нечиста сила може набувати саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

Щоб ви могли привітати своїх рідних матусь зі святом, Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем матері.