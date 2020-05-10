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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 10 травня

Цьогоріч 10 травня в Україні святкують День матері. Щороку він припадає на другу неділю травня.

День матері – це й міжнародне свято, адже існує воно у 85 країнах світу.

Воно має більш ніж столітню історію. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії, мати якої передчасно померла, ініціювала вшанування матерів. Через два роки у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

Іменини 10 травня святкують Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.

Читайте: Вірші на День матері 2020 від Ліни Костенко та Василя Симоненка

Християни 10 травня згадують священномученика Симеона, якого розіп’яли на хресті за віру.

Пикмети на 10 травня:

  • Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
  • Хмари небом швидко пливуть – до затяжної негоди.
  • Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
  • Увечері з’явився туман – до потепління.
  • Вранці ясно, а вдень з’явилися хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

Що не можна робити 10 травня: 

  • Не варто сваритися.
  • Не можна підбирати тварин, особливо котів та пташок. У цей день нечиста сила може набувати саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

Щоб ви могли привітати своїх рідних матусь зі святом, Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем матері.

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