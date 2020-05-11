У вівторок, 12 травня, дощі з грозами синоптики прогнозують майже на всій території України, окрім Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

На сході та півдні країни – до +25, у центрі +22.

У північних регіонах – від +19 до +21.

На заході країни +16, місцями до +18.

У Києві дощ, вночі 12-14, а вдень 19-21 вище нуля.

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У середу, 13 травня, незначні дощі можливі лише на заході країни, очікується похолодання

Температура повітря на півдні +19, у центрі та на сході +17, на заході та півночі – до +16.

У столиці без опадів, вночі 3-5, вдень 14-16 градусів тепла.

У четвер, 14 травня, зона дощів зміститься на Лівобережжя, на заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

У південних регіонах +21, на сході +18, у центрі, на заході та півночі країни – від +12 до +15.

У Києві сухо, вночі 7-9, вдень до +15 градусів тепла.

У п’ятницю, 15 травня, на всій території України встановиться суха погода.

У західних та східних областях місцями до +22, на півдні +20.

На решті території – в середньому +16.

У столиці без опадів, вночі 10-12, вдень 14-16 градусів тепла.

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