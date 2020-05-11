У понеділок 11 травня народ шанує Максимів день. За старих часів люди ходили збирати березовий сік, який вважався саме тоді цілющим.

Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви.

Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися ліками на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.

У понеділок, 11 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.

Народні прикмети і традиції

Якщо метелики поховалися під дахом, чекайте вітру і похолодання;

Якщо пізно зацвіли кульбаби, літо може бути посушливим;

Якщо на сході на небі немає хмар, літо обіцяє бути сонячним.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити сьогодні

Бажано не починати нічого нового;

Не відкладати справи “на потім”;

Не варто сперечатися без причини.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.