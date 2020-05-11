У понеділок 11 травня народ шанує Максимів день. За старих часів люди ходили збирати березовий сік, який вважався саме тоді цілющим.
Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви.
Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися ліками на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.
У понеділок, 11 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.
Народні прикмети і традиції
- Якщо метелики поховалися під дахом, чекайте вітру і похолодання;
- Якщо пізно зацвіли кульбаби, літо може бути посушливим;
- Якщо на сході на небі немає хмар, літо обіцяє бути сонячним.
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Що не можна робити сьогодні
- Бажано не починати нічого нового;
- Не відкладати справи “на потім”;
- Не варто сперечатися без причини.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.