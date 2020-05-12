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Факти / Lifestyle

День ангела Артема: найкращі привітання в СМС та листівках

12 травня іменини святкує Артем. Це ім’я має грецьке коріння. Є дві версії походження імені. За першою ім’я Артем перекладається як непідвладний хворобам, за другою – він є похідним від міфологічної богині полювання – Артеміди.

Артем завжди проявляє любов і турботу. Він робить тільки те, що вважає за потрібне і рідко коли слухає інших.

Він не любить нав’язувати свою точку зору, але із задоволенням допоможе порадою тому, хто цього сам просить.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.

з днем ангела

***

Ти Артем у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

з днем ангела

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Артема,
Прийми привітання!

з днем ангела

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тебе Артем ми всі вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

з днем ангела

***

Артем, найкращий на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!

з днем ангела

***

З днем Ангела ми поспішаєм вітати,
Хай Ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановний, Артем, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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