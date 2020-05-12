12 травня іменини святкує Артем. Це ім’я має грецьке коріння. Є дві версії походження імені. За першою ім’я Артем перекладається як непідвладний хворобам, за другою – він є похідним від міфологічної богині полювання – Артеміди.

Артем завжди проявляє любов і турботу. Він робить тільки те, що вважає за потрібне і рідко коли слухає інших.

Він не любить нав’язувати свою точку зору, але із задоволенням допоможе порадою тому, хто цього сам просить.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.

***

Ти Артем у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Артема,

Прийми привітання!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Тебе Артем ми всі вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Артем, найкращий на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

З днем Ангела ми поспішаєм вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановний, Артем, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.