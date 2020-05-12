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Факти / Lifestyle

День медичної сестри: найкращі привітання в СМС

Всесвітній день медичної сестри відзначають 12 травня.

Цього дня народилася знаменита медсестра Флоренс Найтінгейл, яка організувала перші в світі бригади медичних сестер.

День медичної сестри: привітання в СМС

Професія медсестри завжди була у пошані, жінки обирали її як благородне покликання служити людям.

Читайте: З Днем медсестри! Найкращі привітання у картинках

Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем медичної сестри.

***

Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!

***

Дорогі наші медичні сестри! У цей день ми раді привітати вас з професійним святом і сердечно подякувати за вашу важливу і гідну працю. Ви – добрі феї в білих халатах, рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ була б просто неможлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші плечі витримують всі труднощі долі й професії!

***

Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!

***

Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

***

У день медичної сестри
Щиро вас вітаю!
Які ви милі й добрі,
Всі підопічні знають.

Будьте щасливими завжди,
Менше вам складної роботи,
Відпочинку – хоч іноді!
І забудьте про турботи.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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