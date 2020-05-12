День медичної сестри: привітання в СМС

Всесвітній день медичної сестри відзначають 12 травня.

Цього дня народилася знаменита медсестра Флоренс Найтінгейл, яка організувала перші в світі бригади медичних сестер.

Професія медсестри завжди була у пошані, жінки обирали її як благородне покликання служити людям.

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Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем медичної сестри.

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Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

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Дорогі наші медичні сестри! У цей день ми раді привітати вас з професійним святом і сердечно подякувати за вашу важливу і гідну працю. Ви – добрі феї в білих халатах, рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ була б просто неможлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші плечі витримують всі труднощі долі й професії!

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Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

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У день медичної сестри

Щиро вас вітаю!

Які ви милі й добрі,

Всі підопічні знають.

Будьте щасливими завжди,

Менше вам складної роботи,

Відпочинку – хоч іноді!

І забудьте про турботи.

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