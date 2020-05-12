2020 рік приніс чимало цікавих музичних новинок, які вже збирають мільйони переглядів і завантажень, а незабаром матимуть усі шанси отримати престижні премії.

Факти ICTV зібрали популярні пісні 2020 року, проаналізувавши статистику Apple Music і тренди YouTube.

Selena Gomez – Rare

Американська актриса і співачка Селена Гомез почала 2020 рік з того, що порадувала шанувальників виходом нового альбому Rare, який за перший тиждень розійшовся у кількості 112 тис. копій і очолив музичний чарт Billboard 200.

Однойменна пісня має всі шанси стати кращим хітом 2020 року.

Justin Bieber – Yummy

Джастін Бібер у січні просив шанувальників активніше стрімити і купувати в iTunes новий хіт Yummy, щоб очолити чарт Billboard Hot 100. Співак навіть погрожував фанатам скасуванням гастролей.

Але, попри зусилля, пісня так і не змогла піднятися вище другого рядка хіт-параду. Нехай це не сильно засмучує Джастіна. Кліп, як і раніше, залишається у тренді YouTube.

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Maroon 5 – Memories

Зворушлива пісня Maroon 5 присвячена менеджеру і близькому другу музикантів – Джордану Фельдштейну, який раптово помер від легеневої емболії.

Спогади повертають, повертають мені пам’ять про тебе, – співає вокаліст групи Адам Левін.

Ricky Martin – Tiburones

Рікі Мартін, за яким шаленіли дівчата наприкінці 90-х, на днях випустив новий сингл і кліп Tiburones. 48-річний співак все такий же красивий і привабливий, а його голос розбурхує серця.

У новому ролику виконавець займається миротворством – закликає протестувальників об’єднатися. Пісня мотивує і надихає на добрі вчинки.

Eminem, Juice WRLD- Godzilla

Днями Eminem презентував реліз нового альбому, в якому не просто випустив 20 нових треків, але і побив власний рекорд швидкості читання. У Godzilla він читає 229 слів за 30 секунд.

The Black Eyed Peas, J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

Гаряча суміш танцювального хіта 90-х і латиноамериканських ритмів підірвала радіостанції, не один раз займала високі місця в світових чартах.

The Weeknd – Blinding Lights

В кінці листопада 2019 року The Weeknd випустив пісню Blinding Lights, а за півтора місяця – і кліп, який відразу увійшов у тренди YouTube. Деякі глядачі побачили у ролику посилання на Джокера Тодда Філліпса.

Red Velvet – Psycho

Південнокорейська група Red Velvet повернулася із піснею Psycho. Композиція миттєво стала хітом, який переспівують шанувальники K-pop у всьому світі.

Ти змушуєш мене відчувати себе божевільною, – співають дівчата.

EXO – Obsession

Бойбенд EXO продовжує випускати свіжу та абсолютно унікальну музику. Танцювальний сингл Obsession з сьомого однойменного альбому знову підкорив фанатів яскравими вокальними семплами та елементами хіп-хопу.

TONES AND I – Dance Monkey

Одна з кращих пісень 2020 року вже багато тижнів лідирує в чартах 30 країн світу.

Композиція про мавпочку, що танцює, насправді написана про те, які сподівання шанувальники покладають на виконавців, –зізналась TONES AND I.

Sia – Original

Нещодавній сингл знаменитої австралійської співачки Sia Original – це ще й саундтрек до фільму Дуліттл з Робертом Дауні-молодшим. Рекомендуємо обов’язково слухати хіт 2020 року.

Roddy Ricch – The Box

Абсолютний хіт початку 2020 року, який лідирує в американських і британських чартах. Попри шалений світовий успіх, репер Roddy Ricch в інтерв’ю зізнається, що не вважає себе знаменитим.

Billie Eilish – Everything I Wanted

Одна з найуспішніших співачок минулого року знову порадувала шанувальників новим треком. Everything I Wanted відразу ж тепло був прийнятий фанатами i потрапив у тренди YouTube.

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