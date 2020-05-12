Місячний календар на квітень 2020 буде нейтральний. Це хороший період для самоорганізації і переосмислення свого минулого.

У травні може багато змінитися. Важливо довіряти своїй інтуїції.

Факти ICTV склали місячний календар на травень 2020 за днями.

Місячний астропрогноз на 1 травня

У цей день багатьох тягнутиме до розваг. Однак схильність до авантюр може підвищити необдуману ризикованість.

Місячний астропрогноз на 2 травня

Щоб уникнути втрат в цей день рекомендується відкласти всі серйозні фінансові справи. Є ризик, що у багатьох буде проявлятися схильність до лінощів.

Місячний астропрогноз на 2 травня

Нейтральний день. У цей період добре займатися творчістю і духовними пошуками. 2 травня значний підйом енергії.

Місячний астропрогноз на 3 травня

Небезпечний день. Є ризик, що будуть неприємні події. Однак вони будуть короткочасними і не принесуть особливої ​​шкоди.

Місячний астропрогноз на 4 травня

Гарний час для відпочинку. Рекомендується не починати нічого нового і глобального. 4 травня краще завершити раніше розпочате.

Місячний астропрогноз на 5 травня

Нейтральний день, однак варто звернути увагу на фінансові справи. Плідний період для ділового співробітництва. В цей час унеможливте серйозні сварки.

Місячний астропрогноз на 6 травня

У цей день може загостритися складність у прийнятті рішень. Можна довгий час наважуватися на важливий крок, зважувати всі за і проти, але важливо покладатися на свою інтуїцію.

Місячний астропрогноз на 7 травня

Небезпечний день. Ухвалення важливих і відповідальних рішень краще перенести на більш сприятливий період.

Місячний астропрогноз на 8 травня

Нейтральний день, однак варто звернути увагу на розумові процеси. Гарний час для вирішення питань, пов’язаних з юриспруденцією і будь-якими правовими питаннями.

Місячний астропрогноз на 9 травня

У цей період без особливих труднощів вирішуватимуться бюрократичні питання. Рекомендується остерігатися операцій, пов’язаних із землею або будівництвом.

Місячний астропрогноз на 10 травня

Хороший день. Все перебуватиме в гармонії та рівновазі, надлишок сил рекомендується направити в потрібне русло.

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Місячний астропрогноз на 11 травня

Активність в цей день може зменшуватися. Негативно можуть позначитися часті зміни настрою, але важливо повністю тримати емоції під контролем.

Місячний астропрогноз на 12 травня

Нейтральний день. Необхідно підготуватися до майбутнього дня. І жодним чином не намагатися провернути всю роботу заздалегідь.

Місячний астропрогноз на 13 травня

Небезпечний день. У цей період можуть несподівано виникати проблеми. Для їхнього вирішення важливо проявити тверезість.

Місячний астропрогноз на 14 травня

Нейтральний період. Активність в цей день починає зменшуватися. У відносинах – це час зближення і романтики.

Місячний астропрогноз на 15 травня

Хороший день. Незважаючи на можливі фінансові затримки, в цей день вам все легко вдаватиметься. Постарайтеся більше часу приділити саморозвитку.

Місячний астропрогноз на 16 травня

Небезпечний день. У цей період краще залишатися вдома та уникати будь-якого спілкування. Найбільш несприятливий день для укладання шлюбу.

Місячний астропрогноз на 17 травня

В цей день рекомендується покладатися тільки на свою інтуїцію. Люди, які довірять, як правило, в цей день добиваються особливого успіху.

Місячний астропрогноз на 18 травня

Не варто відкладати на завтра важливі справи. Астрологи попереджають, що в такому випадку доведеться все переробляти.

Місячний астропрогноз на 19 травня

Небезпечний день. У цей період можливі висока імпульсивність і квапливість. Будь-яка робота в цей період може не вдаватися.

Місячний астропрогноз на 20 травня

Хороший день. У цей період з’явиться хороша можливість подивитися на все з іншого боку. Рекомендується більше часу присвятити прочитанню книг.

Місячний астропрогноз на 21 травня

Нейтральний день. У цей період буде властивою м’якість і неквапливість. Досить пасивний час. Високий ризик розлучення.

Місячний астропрогноз на 22 травня

В цей день рекомендується зменшити фізичні і психічні навантаження. Люди в цей день найбільше схильні до образ.

Місячний астропрогноз на 23 травня

Небезпечний день. Всі важливі зустрічі рекомендується перенести на інший, більш сприятливий день. Гарний час для позбавлення від шкідливих звичок.

Місячний астропрогноз на 24 травня

Нейтральний день. Незважаючи на те, що в цей день може бути важко зосередитися, справи в кар’єрі будуть помітно поліпшуватися.

Місячний астропрогноз на 25 травня

Не варто займатися справами, що вимагають особливої ​​концентрації. Присвятіть цей день родині і саморозвитку.

Місячний астропрогноз на 26 травня

Всі довгострокові проекти потрібно відкласти на інший день. Можна займатися будь-якими фінансовими операціями, але з особливою обережністю.

Місячний астропрогноз на 27 травня

Небезпечний день. У цей період можуть загострюватися взаємини навіть між найближчими людьми. Рекомендується провести цей день на самоті.

Місячний астропрогноз на 28 травня

Нейтральний день. Це етап переосмислення. Важливо не з’ясовувати стосунків з колегами. Швидко будуть виникати нові зв’язки і знайомства.

Місячний астропрогноз на 29 травня

У цей період життєва енергія зростає. Краще займатися саморозвитком і творчістю. Будь-які складні справи краще відкласти на більш сприятливий день.

Місячний астропрогноз на 30 травня

Нейтральний день, але щоб уникнути втрат, не варто оформлювати угоди з нерухомістю і підписувати серйозні договори.

Місячний астропрогноз на 31 травня

Гарний час для будь-якої кропіткої роботи. Однак варто проявити особливу обережність зі своїми емоціями.

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